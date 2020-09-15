The New York Times: Навальный хочет вернуться в Россию и продолжить свою деятельность

Политик Алексей Навальный, находящийся сейчас на лечении в немецкой клинике «Шарите», планирует вернуться в Россию, как только поправится, и продолжить свою деятельность. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника немецкой службы безопасности.

«Он [Навальный — ред.] не собирается эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой в Россию и продолжить свою деятельность», — заявил сотрудник службы безопасности.

NYT сообщает, что Навальный «полностью осознает свое состояние», несмотря на недавно перенесенную медикаментозную кому: «Он полностью осознает, что произошло, и он полностью осознает, где он находится», — рассказал немецкий чиновник на условиях анонимности.

Навальный по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице. В разговоре с немецким прокурором он отказался удовлетворять просьбу России о совместном расследовании его дела с Германией.

Высокопоставленный немецкий чиновник передал газете, что Навальный знает об итогах прошедших выборов в России: говоря о результатах выборов в Новосибирске и Томске, где главы местных штабов Навального Сергей Бойко и Ксения Фадеева прошли в региональные собрания, Навальный заявил, что «доволен» этим.

Помимо этого, NYT со ссылкой на сотрудника немецкой службы безопасности также сообщает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая «обычно разговаривает с президентом России Путиным по телефону не реже одного раза в неделю, не разговаривала с ним с момента отравления Навального».

Напомним, 14 сентября стало известно, что Навальный был успешно отключен от искусственной вентиляции легких и что в настоящее время он может вставать с постели на короткие промежутки времени. К тому же решение обнародовать подробности состояния Навального было принято не только после консультации с его женой Юлией Навальной (как было до этого), но и с ним самим.

Правительство ФРГ заявило, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и лаборатории из Франции и Швеции. Президент Франции Эммануэль Макрон 14 сентября во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину о результатах исследований французских экспертов.

Путин, впрочем, назвал «обвинения» в адрес российской стороны по делу Навального «голословными, ни на чем не основанными» и «неуместными».

Агентство Reuters со ссылкой на врачей «скорой помощи», которые оказывали политику первую помощь после того, как ему стало плохо на борту самолета, опровергло заявления омских врачей, которые утверждали, что не нашли ядов в организме Навального и что основной диагноз политика — это нарушение обмена веществ и пониженный уровень сахара в крови.

Помимо этого, Reuters со ссылкой на источник сообщило, что решение выпустить Навального на лечение в Германию было принято непосредственно в Кремле и доведено до сведения врачей в Омске по телефону.

Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава МВД Владимир Колокольцев до сих пор не увидели ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.