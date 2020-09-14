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№ 100 от 14 сентября 2020

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В Крыму арестовали имущество завода на 108 миллионов рублей. Там в 2018 году произошел химвыброс

Общество2

Надежда ИсаеваСпециально для «Новой»

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В крымском городе Армянске арестовали имущество ООО «Титановые инвестиции» (известного как «Крымский титан») на общую сумму более 108 миллионов рублей. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Арест на имущество наложен для погашения задолженностей по гражданским искам к предприятию и взыскания штрафов. Бывшего директора крымского филиала «Титановых инвестиций» будут судить. По версии следствия, он скрывал от контролирующих органов сведения, из-за которых произошло экологическая катастрофа в 2018 году.

Напомним, в конце августа 2018 года на заводе, который производит диоксид титана, минеральные удобрения и серную кислоту произошел выброс сернистого ангидрида из-за пересохшего кислонакопителя. Жители тогда сообщали о появлении неизвестного слизкого налета на дорогах, деревьях, домах и автомобилях. От налета металлические предметы ржавели за несколько часов, люди сообщали об ухудшении самочувствия. 

Из города 4 сентября эвакуировали детей, а через 10 дней, 14-го, ввели режим ЧС, который действовал более недели. 

В сентябре 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что «Крымский титан» сменил собственника, но новый владелец остался неизвестным. Аксенов тогда отметил, что у предприятия задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на 1,8 миллиона рублей и пригрозил национализировать предприятие, если оно не рассчитается с долгами. 

Теги:
арест имущества, армянск, em
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