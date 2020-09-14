Фигуранты дела о поджоге Никулинского суда Москвы получили по четыре года колонии

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил по четыре года лишения свободы Рафису Галимову и Руслану Ибрагимову по делу о поджоге Никулинского суда столицы. Об этом сообщает управление СК по Москве.

Их признали виновными в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК) и воспрепятствовании правосудию (ч. 1 ст. 294 УК). Также суд удовлетворил иск департамента по обеспечению деятельности мировых судей к Галимову и Ибрагимову на 886 тысяч рублей.

Галимов будет отбывать наказание в колонии общего режима, Ибрагимов — строгого. Они частично признали вину.

Здание суда подожгли в ночь на 6 февраля: в разбитое окно в кабинет №109, как утверждало следствие, Ибрагимов кинул «коктейль Молотова». 100 тысяч рублей за поджог ему, рассказывала Baza, обещал перевести стюард авиакомпании «Ютэйр» Рафис Галимов, который, по мнению СК, был посредником. Заказчиком же мог быть, как сообщал источник ТАСС, петербургский бизнесмен Олег Григорьев, который хотел таким образом избавиться от уголовное дела. Он объявлен в розыск.