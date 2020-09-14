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«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

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№ 100 от 14 сентября 2020

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Фигуранты дела о поджоге Никулинского суда Москвы получили по четыре года колонии

Общество38

38
 

Дорогомиловский районный суд Москвы назначил по четыре года лишения свободы Рафису Галимову и Руслану Ибрагимову по делу о поджоге Никулинского суда столицы. Об этом сообщает управление СК по Москве.

Их признали виновными в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 167 УК) и воспрепятствовании правосудию (ч. 1 ст. 294 УК). Также суд удовлетворил иск департамента по обеспечению деятельности мировых судей к Галимову и Ибрагимову на 886 тысяч рублей.

Галимов будет отбывать наказание в колонии общего режима, Ибрагимов — строгого. Они частично признали вину.

Здание суда подожгли в ночь на 6 февраля: в разбитое окно в кабинет №109, как утверждало следствие, Ибрагимов кинул «коктейль Молотова». 100 тысяч рублей за поджог ему, рассказывала Baza, обещал перевести стюард авиакомпании «Ютэйр» Рафис Галимов, который, по мнению СК, был посредником. Заказчиком же мог быть, как сообщал источник ТАСС, петербургский бизнесмен Олег Григорьев, который хотел таким образом избавиться от уголовное дела. Он объявлен в розыск.

Теги:
москва, приговор, суды, em

Путин наградил подавшую в отставку главу Мосгорсуда орденом «За заслуги перед Отечеством»

Общество231

231
 

Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, которая подала в отставку. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что Егорова получила награду «за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан».

Егорова занимает пост главы Мосгорсуда с 1999 года и переизбиралась на пост три раза.

В отставку она подала в сентябре, Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит ее обращение 22 сентября. По данным «Коммерсанта», она решила уйти с поста из-за разногласий с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. На должность главы Мосгорсуда коллегия судей рекомендовала Михаила Птицына, который уже десять лет возглавляет Южный окружной военный суд.

Теги:
мосгорсуд, егорова, em
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