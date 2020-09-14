Путин наградил подавшую в отставку главу Мосгорсуда орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, которая подала в отставку. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что Егорова получила награду «за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан».

Егорова занимает пост главы Мосгорсуда с 1999 года и переизбиралась на пост три раза.

В отставку она подала в сентябре, Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит ее обращение 22 сентября. По данным «Коммерсанта», она решила уйти с поста из-за разногласий с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. На должность главы Мосгорсуда коллегия судей рекомендовала Михаила Птицына, который уже десять лет возглавляет Южный окружной военный суд.