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«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

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№ 100 от 14 сентября 2020

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Путин наградил подавшую в отставку главу Мосгорсуда орденом «За заслуги перед Отечеством»

Общество174

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Президент Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, которая подала в отставку. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что Егорова получила награду «за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан».

Егорова занимает пост главы Мосгорсуда с 1999 года и переизбиралась на пост три раза.

В отставку она подала в сентябре, Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит ее обращение 22 сентября. По данным «Коммерсанта», она решила уйти с поста из-за разногласий с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. На должность главы Мосгорсуда коллегия судей рекомендовала Михаила Птицына, который уже десять лет возглавляет Южный окружной военный суд.

Теги:
мосгорсуд, егорова, em

Песков заявил о возвращении резерва российских силовиков с границы с Беларусью в места постоянной дислокации

Политика568

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе сегодняшних переговоров в Сочи договорились о том, что российские силовики с границы с Беларусью вернутся в места постоянной дислокации. 

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — заявил он  (цитата по РИА Новости). 

О создании резерва силовиков для «помощи» Беларуси в рамках союзного государства Путин рассказал в конце августа. Однако российский лидер отмечал, что необходимости в применении этих сил нет, пока «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой». 

Сегодняшние переговоры Путина и Лукашенко длились больше четырех часов. Российский лидер пообещал выделить средства Лукашенко «в этот сложный момент», Путин также поддержал идею о разработке новой Конституции Беларуси. 

По словам Пескова, после переговоров российский лидер дал указания на поставку в Беларусь вакцины от коронавируса «Спутник V». Также Путин и Лукашенко поручат подготовить предложения по снятию ограничений на транспортное сообщение между двумя странами.  

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Теги:
силовики, путин, лукашенко, песков, em
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