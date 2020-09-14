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№ 100 от 14 сентября 2020

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Песков заявил о возвращении резерва российских силовиков с границы с Беларусью в места постоянной дислокации

Политика101

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе сегодняшних переговоров в Сочи договорились о том, что российские силовики с границы с Беларусью вернутся в места постоянной дислокации. 

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — заявил он  (цитата по РИА Новости). 

О создании резерва силовиков для «помощи» Беларуси в рамках союзного государства Путин рассказал в конце августа. Однако российский лидер отмечал, что необходимости в применении этих сил нет, пока «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой». 

Сегодняшние переговоры Путина и Лукашенко длились больше четырех часов. Российский лидер пообещал выделить средства Лукашенко «в этот сложный момент», Путин также поддержал идею о разработке новой Конституции Беларуси. 

По словам Пескова, после переговоров российский лидер дал указания на поставку в Беларусь вакцины от коронавируса «Спутник V». Также Путин и Лукашенко поручат подготовить предложения по снятию ограничений на транспортное сообщение между двумя странами.  

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Теги:
силовики, путин, лукашенко, песков, em
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