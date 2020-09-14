Песков заявил о возвращении резерва российских силовиков с границы с Беларусью в места постоянной дислокации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе сегодняшних переговоров в Сочи договорились о том, что российские силовики с границы с Беларусью вернутся в места постоянной дислокации.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — заявил он (цитата по РИА Новости).

О создании резерва силовиков для «помощи» Беларуси в рамках союзного государства Путин рассказал в конце августа. Однако российский лидер отмечал, что необходимости в применении этих сил нет, пока «экстремистские элементы в Беларуси не перейдут границ, не начнут разбой».

Сегодняшние переговоры Путина и Лукашенко длились больше четырех часов. Российский лидер пообещал выделить средства Лукашенко «в этот сложный момент», Путин также поддержал идею о разработке новой Конституции Беларуси.

По словам Пескова, после переговоров российский лидер дал указания на поставку в Беларусь вакцины от коронавируса «Спутник V». Также Путин и Лукашенко поручат подготовить предложения по снятию ограничений на транспортное сообщение между двумя странами.