«Аэрофлот» решил ужесточить правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 сентября начнет поэтапное введение новых правил перевозки животных, пишет ТАСС со ссылкой на ее сообщение.

В соответствии с новыми правилами провозить животных смогут только совершеннолетние пассажиры, а один человек сможет взять только одно животное. Если же пассажир везет несколько взрослых зверей, то он сможет воспользоваться услугами грузового подразделения компании. Планируется, что внедрение новых правил займет несколько месяцев.

Исключения действуют в том числе для щенков и котят в возрасте от 8 недель до полугода, в одном контейнере можно будет перевозить до трех таких животных. Возможность перевоза животного в багажном отсеке или в салоне будет зависеть от размеров и веса клетки.

«Перед путешествием владелец в обязательном порядке должен прикрепить к контейнеру бирку установленного образца с контактными данными для связи. Стикер для заполнения данных на животное предоставляется в аэропорту на стойке регистрации», — рассказали в компании и о других изменениях. Планируется, что внедрение новых правил займет несколько месяцев.

Несколько раз пассажиры жаловаться на «Аэрофлот» из-за перевозки животных. Так, хозяйки двух собак рассказывали о травмах животных после перелета. В июле авиакомпания отказалась вывозить десятки животных из Шанхая. Глава «Аэрофлота» Виктор Савельев утверждал, что ситуация возникла из-за того, что девушка-волонтер взяла несколько десятков собак и перед полетом попросила других пассажиров оформить животных на себя.