Кремль: предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов нельзя трактовать как вмешательство России в дела Беларуси

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предоставление Россией Беларуси кредита на сумму 1,5 миллиарда долларов нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска.

«Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела [Беларуси], мы категорически против этого», — заявил он (цитата по ТАСС). Песков уточнил, что часть кредита будет использована для рефинансирования прошлых долгов Минска.

Пресс-секретарь российского лидера также назвал Лукашенко «легитимным президентом Республики Беларусь» и «визави президента Путина в межгосударственных отношениях». «Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле», — сказал Песков (цитата по «Медузе»).

Российский президент Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко выделить средства «в этот сложный момент» во время сегодняшних переговоров в Сочи. Президент России также поддержал идею о разработке новой Конституции Беларуси и назвал этот шаг логичным и своевременным.

По словам Пескова, после переговоров российский лидер дал указания на поставку в Беларусь вакцины от коронавируса «Спутник V». Также Путин и Лукашенко поручат подготовить предложения по снятию ограничений на транспортное сообщение между двумя странами.