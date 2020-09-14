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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
СК возбудил дело после пожара в краснодарской восьмиэтажке, в результате которого сгорели 54 квартиры
Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил дела после пожара в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре, в результате которого полностью выгорели 54 квартиры. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Первое дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, при строительстве дома были допущены многочисленные нарушения и недостатки, которые и привели к пожару. Застройку осуществлял 38-летний мужчина, имя которого СК не называет.
До этого ТАСС сообщал, что СК завел дело об уничтожении или повреждении чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК).
Пожар в краснодарской восьмиэтажке произошел в ночь на 13 сентября. Его площадь составила 4,4 тысячи квадратных метров, полностью выгорели 54 квартиры. Предварительная причина пожара — неисправная проводка. СК также отмечает, что огонь распространился и на седьмой этаж из-за отсутствия противопожарных преград.
Теги:уголовное дело, пожары, краснодар, em
В Oracle подтвердили сделку с владельцем TikTok ByteDance
Компания Oracle подтвердила сделку с владельцем TikTok ByteDance, об этом сообщает CNBC.
В официальном пресс-релизе компания называет себя «надежным поставщиком технологий». Как юридически будет оформлена сделка и чем займется Oracle, пока неизвестно.
О том, что американский офис TikTok может выкупить Oracle, стало известно утром 14 сентября, когда китайская компания ByteDance заявила, что не будет продавать свою соцсеть TikTok компании Microsoft. При это в Microsoft заявили, что их предложение «было бы полезно для пользователей TikTok».
Отметим, США заявили о возможной блокировке TikTok еще в июле 2020 года. Тогда госсекретарь Майк Помпео советовал гражданам использовать приложение с осторожностью из-за опасений, что их личная информация попадет «в руки китайских коммунистов».
В качестве альтернативы Дональд Трамп предложил ByteDance продать приложение американской компании, например Microsoft, однако руководство TikTok не согласилось на эти условия.
Помимо этого, Трамп 6 августа подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют приложения TikTok и китайский мессенджер WeСhat. Он тогда заявил, что приложения, созданные разработчиками из Китая — компаниями ByteDance и Tencent — собирают и передают третьим лицам персональные данные американцев и угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
Согласно указу Трампа, по истечении 45 дней после даты опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с компаниями ByteDance (является владельцем TikTok) и Tencent.