Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Онлайн

«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 100 от 14 сентября 2020

Читать номер

СК возбудил дело после пожара в краснодарской восьмиэтажке, в результате которого сгорели 54 квартиры

Общество3

3
 

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил дела после пожара в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре, в результате которого полностью выгорели 54 квартиры. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Первое дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, при строительстве дома были допущены многочисленные нарушения и недостатки, которые и привели к пожару. Застройку осуществлял 38-летний мужчина, имя которого СК не называет. 

До этого ТАСС сообщал, что СК завел дело об уничтожении или повреждении чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК). 

Пожар в краснодарской восьмиэтажке произошел в ночь на 13 сентября. Его площадь составила 4,4 тысячи квадратных метров, полностью выгорели 54 квартиры. Предварительная причина пожара — неисправная проводка. СК также отмечает, что огонь распространился и на седьмой этаж из-за отсутствия противопожарных преград. 

Теги:
уголовное дело, пожары, краснодар, em

В Oracle подтвердили сделку с владельцем TikTok ByteDance

Экономика233

233
 

Компания Oracle подтвердила сделку с владельцем TikTok ByteDance, об этом сообщает CNBC.

В официальном пресс-релизе компания называет себя «надежным поставщиком технологий». Как юридически будет оформлена сделка и чем займется Oracle, пока неизвестно.

О том, что американский офис TikTok может выкупить Oracle, стало известно утром 14 сентября, когда китайская компания ByteDance заявила, что не будет продавать свою соцсеть TikTok компании Microsoft. При это в Microsoft заявили, что их предложение «было бы полезно для пользователей TikTok».

Отметим, США заявили о возможной блокировке TikTok еще в июле 2020 года. Тогда госсекретарь Майк Помпео советовал гражданам использовать приложение с осторожностью из-за опасений, что их личная информация попадет «в руки китайских коммунистов».

В качестве альтернативы Дональд Трамп предложил ByteDance продать приложение американской компании, например Microsoft, однако руководство TikTok не согласилось на эти условия.

Помимо этого, Трамп 6 августа подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют приложения TikTok и китайский мессенджер WeСhat. Он тогда заявил, что приложения, созданные разработчиками из Китая — компаниями ByteDance и Tencent — собирают и передают третьим лицам персональные данные американцев и угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Согласно указу Трампа, по истечении 45 дней после даты опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с компаниями ByteDance (является владельцем TikTok) и Tencent.

Теги:
трамп, сша, tiktok, ng
Больше интересного в вашей ленте
Если в этом тесте вы наберете 12/12, то вам пора поступать в Гарвард
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Тигр наблюдал за медведем из засады, но все же решил напасть и был не прав
Вы будете видеть меньше такого
Подруга Заворотнюк рассказала правду о состоянии актрисы
Вы будете видеть меньше такого
13 случайно пойманных фото, которые покажут простую жизнь Колумбии
Вы будете видеть меньше такого
Шварценеггер просто не захотел. Как выглядит нетипичный 70 летний накачанный качок Виктор "Фрося"
Вы будете видеть меньше такого
Секрет Разводного Ключа ! Показал Мне Старый Мастер!
Вы будете видеть меньше такого
Врач назвал условие скорейшего прекращения пандемии
Вы будете видеть меньше такого
Что такое «готтентотская мораль»?
Вы будете видеть меньше такого
Путин ответил Макрону на заявление об отравлении Навального
Вы будете видеть меньше такого
В чем смысл романа «Мастер и Маргарита»?
Вы будете видеть меньше такого
4 самых храбрых знака зодиака
Вы будете видеть меньше такого
Теперь трактор "Кировец" выглядит вот так. Новый К-7М
Вы будете видеть меньше такого
20 Модных тенденций осень-зима 2020-2021
Вы будете видеть меньше такого
Как сделать так, чтобы огурчики росли в тепле и не гнили. Посмотрите, что я сделал
Вы будете видеть меньше такого
Смело и современно - стильное лето женщины 60+. Есть к чему стремиться
Вы будете видеть меньше такого
Кто знает, что значит KIA? — Вы удивитесь!
Вы будете видеть меньше такого
У меня металлическая посуда теперь блестит как новая: средство для чистки муж нашел случайно (делюсь его находкой)
Вы будете видеть меньше такого
Какие высокорослые томаты в теплице начали рано созревать.12 лучших сортов
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит внутри самый узкий дом
Вы будете видеть меньше такого
Наш новогодний стол в 1974 году. "Вы до сих пор верите, что мы плохо жили в СССР"
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera