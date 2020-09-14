СК возбудил дело после пожара в краснодарской восьмиэтажке, в результате которого сгорели 54 квартиры

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил дела после пожара в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре, в результате которого полностью выгорели 54 квартиры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первое дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, при строительстве дома были допущены многочисленные нарушения и недостатки, которые и привели к пожару. Застройку осуществлял 38-летний мужчина, имя которого СК не называет.

До этого ТАСС сообщал, что СК завел дело об уничтожении или повреждении чужого имущества по неосторожности (ст. 168 УК).

Пожар в краснодарской восьмиэтажке произошел в ночь на 13 сентября. Его площадь составила 4,4 тысячи квадратных метров, полностью выгорели 54 квартиры. Предварительная причина пожара — неисправная проводка. СК также отмечает, что огонь распространился и на седьмой этаж из-за отсутствия противопожарных преград.