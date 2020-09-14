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№ 100 от 14 сентября 2020

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В Oracle подтвердили сделку с владельцем TikTok ByteDance

Экономика36

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Компания Oracle подтвердила сделку с владельцем TikTok ByteDance, об этом сообщает CNBC.

В официальном пресс-релизе компания называет себя «надежным поставщиком технологий». Как юридически будет оформлена сделка и чем займется Oracle, пока неизвестно.

О том, что американский офис TikTok может выкупить Oracle, стало известно утром 14 сентября, когда китайская компания ByteDance заявила, что не будет продавать свою соцсеть TikTok компании Microsoft. При это в Microsoft заявили, что их предложение «было бы полезно для пользователей TikTok».

Отметим, США заявили о возможной блокировке TikTok еще в июле 2020 года. Тогда госсекретарь Майк Помпео советовал гражданам использовать приложение с осторожностью из-за опасений, что их личная информация попадет «в руки китайских коммунистов».

В качестве альтернативы Дональд Трамп предложил ByteDance продать приложение американской компании, например Microsoft, однако руководство TikTok не согласилось на эти условия.

Помимо этого, Трамп 6 августа подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют приложения TikTok и китайский мессенджер WeСhat. Он тогда заявил, что приложения, созданные разработчиками из Китая — компаниями ByteDance и Tencent — собирают и передают третьим лицам персональные данные американцев и угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Согласно указу Трампа, по истечении 45 дней после даты опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с компаниями ByteDance (является владельцем TikTok) и Tencent.

Теги:
трамп, сша, tiktok, ng
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