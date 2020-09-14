В Oracle подтвердили сделку с владельцем TikTok ByteDance

Компания Oracle подтвердила сделку с владельцем TikTok ByteDance, об этом сообщает CNBC.

В официальном пресс-релизе компания называет себя «надежным поставщиком технологий». Как юридически будет оформлена сделка и чем займется Oracle, пока неизвестно.

О том, что американский офис TikTok может выкупить Oracle, стало известно утром 14 сентября, когда китайская компания ByteDance заявила, что не будет продавать свою соцсеть TikTok компании Microsoft. При это в Microsoft заявили, что их предложение «было бы полезно для пользователей TikTok».

Отметим, США заявили о возможной блокировке TikTok еще в июле 2020 года. Тогда госсекретарь Майк Помпео советовал гражданам использовать приложение с осторожностью из-за опасений, что их личная информация попадет «в руки китайских коммунистов».

В качестве альтернативы Дональд Трамп предложил ByteDance продать приложение американской компании, например Microsoft, однако руководство TikTok не согласилось на эти условия.

Читайте также По ком тикает TikTok. Популярный сервис стал главным порталом по выкачиванию данных пользователей

Помимо этого, Трамп 6 августа подписал указы о борьбе с угрозами, которые, по его мнению, представляют приложения TikTok и китайский мессенджер WeСhat. Он тогда заявил, что приложения, созданные разработчиками из Китая — компаниями ByteDance и Tencent — собирают и передают третьим лицам персональные данные американцев и угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Согласно указу Трампа, по истечении 45 дней после даты опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с компаниями ByteDance (является владельцем TikTok) и Tencent.