«Голос»: выборы 2020 прошли при наихудшем нормативно-правовом регулировании избирательного процесса за последние 25 лет

Прошедшие в единый день голосования выборы — генеральная репетиция перед федеральной кампанией по выборам в Госдуму 2021 года и «последний аккорд» действующего состава ЦИК России и ее председателя Эллы Памфиловой, заявили в движении «Голос» по итогам общественного наблюдения в единый день голосования 13 сентября.

Две тенденции — изменение электоральных предпочтений граждан и стремление власти удержаться на своих местах — вступают в конфликт друг с другом, отмечает «Голос».

В движении по итогу прошедших выборов пришли к нескольким выводам. «Голос» заявил, что выборы в этом году прошли при наихудшем нормативно-правовом регулировании избирательного процесса за последние 25 лет.

Последние изменения федерального законодательства, по мнению «Голоса», направлены лишь на ограничение избирательных прав граждан и снижение возможности общественного контроля на выборах: так, были ужесточены правила по сбору подписей, продолжилось наступление на права наблюдателей и не произошло изменений в части облегчения «муниципального фильтра».

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«Голос» ранее высказывался и о многодневном голосовании. По мнению движения, принятый 31 июля 2020 года закон о трехдневном голосовании (который стал следствием опыта многодневного голосования по поправкам в Конституцию) нарушает сразу несколько принципов демократических выборов.

«Голос» также заявил, что досрочное и надомное голосованием дает большие возможности для фальсификаций, при этом на большинстве крупных выборов доля избирателей, проголосовавших досрочно, превысила показатели «основного» дня голосования.

Однако такие новые формы голосования, включая и электронное, не соответствуют не только международным, но и российским конституционным стандартам, отмечают в движении. Помимо этого, дополнительные ограничения пассивного избирательного права прибавили основания для невозможности баллотироваться.

«Нынешний состав ЦИК России, чьи полномочия заканчиваются весной следующего года, и для которого эти выборы должны стать последними, вернулся в своем отношении к наблюдателям и участникам выборов к подходам "чуровских" времен», — добавляет «Голос». По мнению движения, те позитивные изменения, которые были проведены в первые 3,5 года функционирования состава, оказались «практически полностью разрушены» за последний год.

Напомним, в десятках регионов России 11 сентября стартовало досрочное голосование, которое завершилось 13 сентября — в Единый день голосования. В 20 регионах выбирали глав субъектов, еще в 11 регионах избирали депутатов местных заксобраний, а в городах голосовали за муниципальных депутатов.

На выборах глав субъектов, которых избирали в 18 регионах, лидируют действующие губернаторы и врио. При этом в Томске на выборах в гордуму большинство голосов набирают кандидаты, которые шли на выборы не от «Единой России», а в Томске и в Новосибирске главы местных штабов Навального Ксения Фадеева и Сергей Бойко проходят в региональные собрания.