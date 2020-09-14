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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
Собянин: новые ограничительные меры в Москве не планируются
В Москве в ближайшее время не будут вводиться дополнительные ограничения на фоне пандемии коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин. При этом он призвал жителей столицы соблюдать уже существующие меры, передает РИА Новости.
Собянин отметил, что ситуацию с распространением инфекции можно будет контролировать при соблюдении всех требований Роспотребнадзора к общественному питанию, предприятиям, организациям и учреждениям. «В этой ситуации мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы», – заявил мэр.
Ранее источники СМИ утверждали, что власти Москвы готовятся ко второй волне вируса, которая, по словам собеседников, должна начаться в середине сентября. Собянин называл скорое возвращение ограничений в Москве из-за коронавируса «слухами».
В то же время правительства других стран, наоборот, усиливают ограничения. Так, за последние недели Чехия заявила о начале второй волны эпидемии коронавируса, Великобритания снова запретила жителям собираться группами больше шести человек, а в Израиле ввели трехнедельный карантин.
Теги:собянин, москва, коронавирус
Reuters: российские врачи «скорой» не обнаружили признаков нарушения обмена веществ и повышения уровня сахара в крови Навального
Врачи скорой помощи, которые оказывали первую помощь политику Алексею Навальному после того, как ему стало плохо на борту самолета, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови в первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ, об этом сообщают Reuters со ссылкой на пять медицинских источников.
Ранее омские врачи заявляли, что основной рабочий диагноз, к которому они склоняются, — нарушение углеводного баланса и понижение уровня сахара в крови.
Четыре из пяти источников Reuters также заявили, что врачи скорой помощи, которые были с Навальным, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, но не признаки нарушения обмена веществ.
«Навальный был в ступоре, в состоянии спутанного сознания, он ничего не мог объяснить», — заявил один из источников агентства.
Агентство со ссылкой на источник также сообщило, что решение выпустить политика Алексея Навального на лечение за границу было принято непосредственно в Кремле и доведено до сведения врачей в Омске по телефону.
«Мы сидели в кабинете в больнице, когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением», — сообщил источник Reuters.
Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии уверял, что администрация президента не вмешивается в эти вопросы: «Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи».
Напомним, ранее три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Это военная лаборатория ФРГ, а также две других лаборатории из Франции и Швеции.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора 14 сентября лично сообщил о результатах французской лаборатории президенту России Владимиру Путину. Впрочем, тот ответил, что «голословные и ни на чем не основанные обвинения» в адрес российской стороны по делу Навального неуместны.
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у политика.
Глава МВД Владимир Колокольцев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидели ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.
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