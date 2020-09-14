Reuters: российские врачи «скорой» не обнаружили признаков нарушения обмена веществ и повышения уровня сахара в крови Навального

Врачи скорой помощи, которые оказывали первую помощь политику Алексею Навальному после того, как ему стало плохо на борту самолета, не обнаружили повышения уровня сахара в его крови в первоначальных тестах и не увидели признаков нарушения обмена веществ, об этом сообщают Reuters со ссылкой на пять медицинских источников.

Ранее омские врачи заявляли, что основной рабочий диагноз, к которому они склоняются, — нарушение углеводного баланса и понижение уровня сахара в крови.

Четыре из пяти источников Reuters также заявили, что врачи скорой помощи, которые были с Навальным, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, но не признаки нарушения обмена веществ.

«Навальный был в ступоре, в состоянии спутанного сознания, он ничего не мог объяснить», — заявил один из источников агентства.

Агентство со ссылкой на источник также сообщило, что решение выпустить политика Алексея Навального на лечение за границу было принято непосредственно в Кремле и доведено до сведения врачей в Омске по телефону.

«Мы сидели в кабинете в больнице, когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением», — сообщил источник Reuters.

Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии уверял, что администрация президента не вмешивается в эти вопросы: «Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи».

Напомним, ранее три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Это военная лаборатория ФРГ, а также две других лаборатории из Франции и Швеции.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора 14 сентября лично сообщил о результатах французской лаборатории президенту России Владимиру Путину. Впрочем, тот ответил, что «голословные и ни на чем не основанные обвинения» в адрес российской стороны по делу Навального неуместны.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у политика.

Глава МВД Владимир Колокольцев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидели ничего криминального в отравлении Навального и покушении на его жизнь. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.