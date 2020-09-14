Материалы
Рубрики
Темы
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
- Главные тексты недели16 материалов
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
Свежий выпуск
№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
Путин по итогам встречи с Лукашенко пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов
Президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко пообещал, что Москва выделит Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.
«Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит в 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним. Сейчас наши министры финансов ведут на этот счет работу», — сказал Путин на открытой части встречи в Сочи, добавив, что Москва рассматривает Минск как ближайшего союзника и остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику.
Путин также поддержал идею о разработке новой Конституции Беларуси и назвал этот шаг логичным и своевременным. Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации, считает российский президент.
Напомним, что в конце августа Александр Лукашенко заявлял, что «государство не допустит обвала национальной валюты» и что некие «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать финансовый рынок страны. Он также сообщал, что уже договорился насчет рефинансирования 1 миллиарда долларов долга с президентом России Путиным.