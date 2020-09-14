Путин по итогам встречи с Лукашенко пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов

Президент России Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко пообещал, что Москва выделит Беларуси кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит в 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним. Сейчас наши министры финансов ведут на этот счет работу», — сказал Путин на открытой части встречи в Сочи, добавив, что Москва рассматривает Минск как ближайшего союзника и остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику.

Путин также поддержал идею о разработке новой Конституции Беларуси и назвал этот шаг логичным и своевременным. Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации, считает российский президент.

Напомним, что в конце августа Александр Лукашенко заявлял, что «государство не допустит обвала национальной валюты» и что некие «внутренние негодяи» пытаются дестабилизировать финансовый рынок страны. Он также сообщал, что уже договорился насчет рефинансирования 1 миллиарда долларов долга с президентом России Путиным.