Врачи: Навальный отключен от аппарата ИВЛ и может вставать с кровати

Пациент Алексей Навальный успешно отключен от искусственной вентиляции легких. В настоящее время он может вставать с постели на короткие промежутки времени, заявили в клинике «Шарите».

Также сообщается, что решение обнародовать подробности состояния Навального было принято после консультации с самим Навальным и с его женой.

Политик Алексей Навальный находится на лечении в клинике «Шарите» в Германии с 22 августа. Ранее там заявляли, что его состояние улучшилось и его вывели из искусственной комы. Однако врачи предупреждали, что исключать долгосрочные последствия тяжелого отравления все еще нельзя.

Напомним, что с 20 августа политик находился в коме после отравления, симптомы которого появились у Навального на борту самолета Томск-Москва. Медики из Омска, куда госпитализировали Навального, отрицали, что политика отравили, и сообщали, что не нашли в его анализах следов ядов.

Однако немецкие врачи, а также немецкая, французская и шведская лаборатории подтвердили отравление политика веществом из группы «Новичок» — следы нервного боевого агента нашли в крови, образцах кожи и на бутылке, которой политик пользовался в поездке.

Глава МВД Владимир Колокольцев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидели ничего криминального в произошедшем с Навальным. Уголовное дело по факту отравления политика в России так и не заведено.