Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Онлайн

«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 100 от 14 сентября 2020

Читать номер

В Оренбургской области чиновники выдали водительские права абсолютно слепому мужчине

Общество192

Иван Жилинспецкор

192
 

В городе Медногорск Оренбургской области прокуратура через суд добилась лишения водительских прав мужчины с диагнозом «слепота обоих глаз».

«С 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз "слепота обоих глаз". Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им <...> Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время надзорные органы проверяют, кто и при каких обстоятельствах разрешил мужчине садиться за руль.

Напомним, медицинские ограничения для получения водительских прав регулируются статьей 23 ФЗ «О безопасности транспортных средств». Закон ссылается на перечень противопоказаний, который был утвержден правительством еще шесть лет назад.

Теги:
водители, оренбургская область, ng

Будущий премьер Японии заявил о необходимости продолжать переговоры с Россией по поводу Курил

Политика179

179
 

Япония будет обсуждать с Россией подписание мирного договора и судьбу четырех Курильских островов, заявил новый лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

Также будущий премьер-министр Японии отметил, что его предшественнику Синдзо Абэ удалось выстроить личные доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

16 сентября Суга, занимающий должность генерального секретаря японского правительства, будет утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны. На голосовании он набрал 377 голосов. Претендовавшие на этот пост министр иностранных дел Фумико Кисида и министр обороны Сигэру Исиба получили 89 и 68 голосов.

Напомним, в конце августа премьер- министр Синдзо Абэ подал в отставку в связи с ухудшением здоровья. Он заявил, что суверенитет Японии распространяется на территорию Южных Курил и возложил на своего преемника продолжение переговоров.

Обсуждение мирного договора между Россией и Японией длится со времен окончания Второй мировой войны. Заключению мирного соглашения мешает территориальный спор за острова Южных Курил. Япония называет их своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны.

Теги:
абэ синдзо, курилы, япония
Больше интересного в вашей ленте
"На Медведеву было жалко смотреть": Жулин высказался о произвольной программе Евгении
Вы будете видеть меньше такого
Что происходит в Минске 12 сентября. Женский марш начался с жесткого разгона. Обновляется
Вы будете видеть меньше такого
Невероятная история дедушки, который взял билет на лайнер и уже 13 лет на нем живет
Вы будете видеть меньше такого
Автодома размером с будку – самые маленькие кемперы
Вы будете видеть меньше такого
7 достойных триллеров. Которые можно посмотреть онлайн бесплатно
Вы будете видеть меньше такого
В хальвете отказано
Вы будете видеть меньше такого
Тест: вы очень умный или очень глупый человек?
Вы будете видеть меньше такого
Что доказал Григорий Перельман, если говорить простыми словами?
Вы будете видеть меньше такого
Как подготовить грядку под озимый чеснок осенью – 3 полезных совета
Вы будете видеть меньше такого
Названы простые способы заснуть, если внезапно проснулся ночью
Вы будете видеть меньше такого
Сложная судьба Майи Плисецкой и цитаты балерины для тех, кто разочаровался в жизни
Вы будете видеть меньше такого
"Настойчивее, король стесняется!"
Вы будете видеть меньше такого
Взрослые герои мультсериала «Гравити Фолз»
Вы будете видеть меньше такого
Кто ты из сестёр султана Сулеймана?
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Неожиданная встреча дикого волка с собакой
Вы будете видеть меньше такого
Почему кошки откликаются на «кис-кис»?
Вы будете видеть меньше такого
Товарищ показал забетонированную в пирс подводную лодку. Пролезли внутрь через узкий люк. Делюсь фотографиями
Вы будете видеть меньше такого
Появились фото интерьера новых Logan и Sandero
Вы будете видеть меньше такого
Осенние идеи спицами - вяжем пальто и кардиганы в оттенках серого цвета
Вы будете видеть меньше такого
Зачем на клавиатуре нужна клавиша Esc, ее функции, о которых вы не знали
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera