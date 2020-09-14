В Оренбургской области чиновники выдали водительские права абсолютно слепому мужчине

В городе Медногорск Оренбургской области прокуратура через суд добилась лишения водительских прав мужчины с диагнозом «слепота обоих глаз».

«С 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз "слепота обоих глаз". Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им <...> Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В настоящее время надзорные органы проверяют, кто и при каких обстоятельствах разрешил мужчине садиться за руль.

Напомним, медицинские ограничения для получения водительских прав регулируются статьей 23 ФЗ «О безопасности транспортных средств». Закон ссылается на перечень противопоказаний, который был утвержден правительством еще шесть лет назад.