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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
В Оренбургской области чиновники выдали водительские права абсолютно слепому мужчине
Иван Жилинспецкор
В городе Медногорск Оренбургской области прокуратура через суд добилась лишения водительских прав мужчины с диагнозом «слепота обоих глаз».
«С 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз "слепота обоих глаз". Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им <...> Тем не менее, в феврале 2018 года гражданину было выдано водительское удостоверение», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В настоящее время надзорные органы проверяют, кто и при каких обстоятельствах разрешил мужчине садиться за руль.
Напомним, медицинские ограничения для получения водительских прав регулируются статьей 23 ФЗ «О безопасности транспортных средств». Закон ссылается на перечень противопоказаний, который был утвержден правительством еще шесть лет назад.
Теги:водители, оренбургская область, ng
Будущий премьер Японии заявил о необходимости продолжать переговоры с Россией по поводу Курил
Япония будет обсуждать с Россией подписание мирного договора и судьбу четырех Курильских островов, заявил новый лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.
Также будущий премьер-министр Японии отметил, что его предшественнику Синдзо Абэ удалось выстроить личные доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
16 сентября Суга, занимающий должность генерального секретаря японского правительства, будет утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны. На голосовании он набрал 377 голосов. Претендовавшие на этот пост министр иностранных дел Фумико Кисида и министр обороны Сигэру Исиба получили 89 и 68 голосов.
Напомним, в конце августа премьер- министр Синдзо Абэ подал в отставку в связи с ухудшением здоровья. Он заявил, что суверенитет Японии распространяется на территорию Южных Курил и возложил на своего преемника продолжение переговоров.
Обсуждение мирного договора между Россией и Японией длится со времен окончания Второй мировой войны. Заключению мирного соглашения мешает территориальный спор за острова Южных Курил. Япония называет их своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны.