Япония будет обсуждать с Россией подписание мирного договора и судьбу четырех Курильских островов, заявил новый лидер Либерально-демократической партии Японии Есихидэ Суга на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

Также будущий премьер-министр Японии отметил, что его предшественнику Синдзо Абэ удалось выстроить личные доверительные отношения с президентом России Владимиром Путиным.

16 сентября Суга, занимающий должность генерального секретаря японского правительства, будет утвержден парламентом в качестве премьер-министра страны. На голосовании он набрал 377 голосов. Претендовавшие на этот пост министр иностранных дел Фумико Кисида и министр обороны Сигэру Исиба получили 89 и 68 голосов.

Напомним, в конце августа премьер- министр Синдзо Абэ подал в отставку в связи с ухудшением здоровья. Он заявил, что суверенитет Японии распространяется на территорию Южных Курил и возложил на своего преемника продолжение переговоров.

Обсуждение мирного договора между Россией и Японией длится со времен окончания Второй мировой войны. Заключению мирного соглашения мешает территориальный спор за острова Южных Курил. Япония называет их своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны.