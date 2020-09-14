Пробы Навального в Швеции изучал сертифицированный ОЗХО институт Минобороны

Швеция получила запрос Германии на независимое исследование проб биоматериала Алексея Навального и провела повторный анализ в Институте оборонных исследований в Умео. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на представителя организации.

«Я могу подтвердить, что мы получили подобный запрос, одобрили его и выполнили задачу. Подтверждаю также, что мы получили тот же результат, что и лаборатория в Германии (Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера — прим.), а это означает, что нет никаких сомнений в применении указанных веществ», — заявила представитель оборонного института в Умео Оса Скотт.

По словам Скотт, Швеция получила запрос еще 4 сентября. Ранее германские токсикологи нашли в анализах Навального следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

О том, что пробы биоматериала российского оппозиционера направлены на дополнительные исследования в лаборатории Франции, Швеции и Организации по запрещению химического оружия, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Институт оборонных исследований в Умео (FOI) — сертифицированная ОЗХО лаборатория, которая занимается проверкой отобранных организацией проб.