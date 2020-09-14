Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Онлайн

«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 100 от 14 сентября 2020

Читать номер

Пробы Навального в Швеции изучал сертифицированный ОЗХО институт Минобороны

Общество121

121
 

Швеция получила запрос Германии на независимое исследование проб биоматериала Алексея Навального и провела повторный анализ в Институте оборонных исследований в Умео. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на представителя организации.

«Я могу подтвердить, что мы получили подобный запрос, одобрили его и выполнили задачу. Подтверждаю также, что мы получили тот же результат, что и лаборатория в Германии (Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера — прим.), а это означает, что нет никаких сомнений в применении указанных веществ», — заявила представитель оборонного института в Умео Оса Скотт.

По словам Скотт, Швеция получила запрос еще 4 сентября. Ранее германские токсикологи нашли в анализах Навального следы отравляющего вещества из группы «Новичок».

О том, что пробы биоматериала российского оппозиционера направлены на дополнительные исследования в лаборатории Франции, Швеции и Организации по запрещению химического оружия, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Институт оборонных исследований в Умео (FOI) — сертифицированная ОЗХО лаборатория, которая занимается проверкой отобранных организацией проб.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
швеция, фрг, навальный, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera