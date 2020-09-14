Макрон лично сообщил Путину, что французские эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора лично сообщил президенту России Владимиру Путину, что французские эксперты подтвердили отравление Навального «Новичком».

В коммюнике, имеющемся в распоряжении у «Новой газеты», сообщается, что Макрон «выразил глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным против Алексея Навального», потребовал прояснить обстоятельства этого покушения и привлечь виновных к ответственности. Макрон подчеркнул, что Франция наряду с другими европейскими партнерами провела собственное исследование и пришла к выводу, что Навальный был отравлен нервным агентом из семейства «Новичок», что нарушает Конвенцию по запрещению химического оружия.

Президент Франции выразил полную солидарность с Германией по поводу тех шагов, которые должны быть предприняты в будущем в связи с отравлением российского политика.

Путин, впрочем, ответил, что «голословные и ни на чем не основанные обвинения» в адрес российской стороны по делу Навального неуместны.

Напомним, ранее стало известно, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок»: это военная лаборатория ФРГ и две другие международные лаборатории из Франции и Швеции. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) запустила процесс по проверке проб, взятых у политика Алексея Навального.

Об отравлении политика веществом из группы «Новичок» говорили также представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт, канцлер Германии Ангела Меркель и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале призвала Россию быть полностью прозрачной в отношении расследования отравления политика и привлечь ответственных к суду, то же самое призвали сделать представители Великобритании и Бельгии.

Однако российские власти до сих пор не завели уголовное дело по факту отравления политика Алексея Навального, так как не увидели для этого достаточных оснований.