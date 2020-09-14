ЦИК провел «масштабное расследование» и обнаружил три пня, на которых голосовали россияне

Центральная избирательная комиссия провела «масштабное расследование» и обнаружила, что летом 2020 года голосование по поправкам в Конституцию проходило на «трех реальных пнях». Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК.

В результате проверки выяснилось, что только три пня, использовавшихся для голосования, были признаны настоящими и даже получили от ЦИК собственные названия.

«Ульяновский пень» находится рядом с частным домом, «где проходят праздники уже нескольких поколений одной семьи». «Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — отметили в ЦИК. «Владимирский пень» — «популярное место встреч в одной из деревень Владимирской области», рядом с которым организовали голосование. «Брянский пень», который находится рядом с домом женщины, решившей избежать поход на участок для голосования из-за состояния здоровья.

Кроме того, на YouTube-канале ЦИК выпустили репортаж с места, где стоит один из пней.

«Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — утверждают в ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова утверждала, что пни не использовались во время голосования и призывала найти хотя бы одного человека, участвовавшего в выборах в таких условиях.