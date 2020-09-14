Минтранс подготовил проект поправок к ПДД. Ограничения затронут пользователей самокатов, роликов и скейтбордов

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в правила дорожного движения. С новым проектом поправок ознакомился «Коммерсант».

Изменения касаются правил хранения транспорта, перевозки пассажиров и контроля тонировки. Так, будет запрещена стоянка и остановка на «островках безопасности». Разгоняться до 90 км/ч разрешат только тем автобусам, которые оборудованы ремнями безопасности в салоне и в которых есть только сидячие места. Для остальных (например, для маршрутных автобусов) лимит составит 70 км/ч.

Еще один крупный блок поправок касается «средств индивидуальной мобильности» (СИМ): под этот термин попадут электросамокаты, моноколеса, сегвеи, коньки, скейтборды и роликовые коньки. Те, кто передвигается на этих средствах, станут «пользователями СИМ» (сейчас они просто пешеходы) и должны будут подчиняться новым правилам.

Дети до семи лет смогут кататься на СИМ по тротуарам, пешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон только в сопровождении взрослых. Дети с 7 до 14 лет смогут кататься по тем же местам, но уже без сопровождения взрослых.

Дети старше 14 лет смогут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами. Если таковых нет, можно будет выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы, но только при условии, что у СИМ есть тормоза, фонарь и катафоты.

При совместном движении с пешеходами будет запрещено превышать скорость 20 км/ч. Также будет запрещено кататься на СИМ в пьяном виде.

Замечания к проекту есть у нескольких ведомств: так, в ГИБДД заявили, что пользователи коньков, скейтов и средств передвижения, использующих «мускульную силу человека», должны подчиняться «пешеходным» правилам. В Минтрансе с этим не согласились. Эксперты Общественной палаты также раскритиковали проект ведомства и сейчас готовят письмо в министерство.

Напомним, это не первый проект, который подготовил Минтранс. Ранее стало известно, что ведомство обсуждает введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Согласно документу, бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести только при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех автомобилистов.