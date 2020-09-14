В России за сутки выявили 5 509 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 5 509 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Этот показатель не поднимался выше сегодняшней отметки с 27 июля, когда было зафиксировано 5 635 заражений. Число заболевших в стране за все время пандемии достигло 1 068 320.

Умерло 57 человек. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявлено в Москве (696), Санкт-Петербурге (199), Московской области (163), Ростовской (160) и Нижегородской (147) областях.

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что рост новых случаев COVID-19 связан с возвращением россиян из отпусков. «Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — сказал он (цитата по ТАСС).

Всемирная организация здравоохранения за последние сутки зарегистрировала рекордное число новых случаев заражения — почти 307 930. По ее данным, за время пандемии заразились в общей сложности 28 637 952 человека, скончались от инфекции — 917 417.