Правительство Израиля из-за роста заболеваемости коронавирусом закрыло кафе и школы, а также запретило отходить от дома дальше 500 метров

Правительство Израиля объявило о введении с 18 сентября трехнедельного карантина из-за увеличения случаев заражения коронавирусом. Об этом это сообщает Reuters.

Среди мер, введенных властями, — закрытие учебных заведений, ресторанов и кафе, торговых и бизнес-центров, а также бассейнов и фитнес-клубов. Помимо этого, людям запретят отходить от дома дальше, чем на 500 метров, в помещении — собираться группами более 10 человек, на улице — более 20. При этом жители страны смогут заниматься индивидуальными видами спорта на улице.

Помимо увеличения числа заразившихся коронавирусом (в последние недели ежедневный прирост достигает до 4 тысяч случаев коронавируса), ограничения связаны с празднованием еврейского Нового года (Рош ха-Шана), которое начнется 18 сентября и будет проходить до 9 октября, когда закнчится праздник Суккот.

Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 — почти 308 тысяч новых случаев. Общее число заразившихся в мире превысило 28 миллионов человек.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, так как число заразившихся за день выросло более чем в два раза — до 850 человек в сутки. В связи с этим по всей стране ввели обязательное ношение масок в большинстве общественных мест. В общепите это требование распространяется на обслуживающий персонал, граждане могут есть только в закрытых помещениях и за столиками.

О начале второй волны коронавируса также объявила Австралия, рост числа новых случаев также наблюдается в ряде европейских стран, в том числе в Испании, Франции и Великобритании.