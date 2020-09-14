Фракция «Единой России» потеряла большинство в томской гордуме

В Томске на выборах в гордуму большинство голосов набирают кандидаты, которые шли на выборы не от «Единой России». Данные ЦИК приводит «Тайга.инфо».

В прежнем созыве у фракции этой партии было 30 депутатов в горсовете. В этот раз, по предварительным данным, туда проходят десять парламентариев на 37 мест.

В Томске, а также в Новосибирске главы местных штабов Навального Ксения Фадеева и Сергей Бойко проходят в региональные собрания. Фадеева набирает 1171 голос, у кандидата от «Единой России» Натальи Богдановой — 844. Бойко побеждает с результатом в 2504 голоса, у вице-спикера новосибирского горсовета Рената Сулейманова — 2302.

В России 13 сентября прошел единый день голосования. Выборы проводились в 83 субъектах, почти в половине из них можно было проголосовать досрочно 11 и 12 сентября.

В 20 регионах прошли губернаторские выборы, в двух из них (ХМАО и НАО) они были непрямыми. В ХМАО депутаты переизбрали на третий губернаторский срок Наталью Комарову, главой НАО стал Юрий Бездудный, который до этого был врио. В других регионах, по данным ЦИК, лидируют действующие главы и временно исполняющие обязанности.