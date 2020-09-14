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№ 100 от 14 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 14 сентября. Коротко
Общество2 123
«Новая газета»редакция
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- В России 13 сентября прошел единый день голосования. В 20 регионах выбирали глав, из них в 18 — прямым голосованием, в двух (ХМАО и НАО) голосовали региональные парламенты. В ХМАО депутаты переизбрали на третий губернаторский срок Наталью Комарову, главой НАО стал Юрий Бездудный, который до этого был врио. В регионах с прямыми выборами лидерство, по данным ЦИК, у тех, кто или уже был главой субъекта, или занимал должность врио.
- В Томске на муниципальных выборах большинство — у кандидатов, которых поддержало «Умное голосование», в гордуму проходит в том числе координатор местного штаба политика Алексея Навального Ксения Фадеева. В Новосибирске оппозиционные кандидаты тоже проходят в гордуму. Там координатор штаба Навального и руководитель оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко побеждает в 49 округе.
- В Кемеровской области произошло обрушение на шахте. СМИ пишут, что речь идет о шахте «Чертинская-Коксовая». В результате произошедшего, по данным агентств, один человек погиб, РИА Новости сообщает о еще об одном пропавшем. 87 человек эвакуированы.
- Китайская ByteDance решила не продавать свою соцсеть TikTok компании Microsoft. Последняя заявила, что ее предложение устроило бы пользователей. СМИ пишут, что ByteDance хочет продать TikTok Oracle Corp.
- ВОЗ за прошедшие сутки зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 — почти 308 тысяч новых случаев. В Москве скончались от коронавируса еще 11 пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4 993.
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Теги:единый день голосования, выборы, em
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