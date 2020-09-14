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«Триединые» выборы. Бюллетени «на пеньках», нарушения и успех «умного голосования» в Томске

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№ 100 от 14 сентября 2020

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ЦИК: на выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов и врио

Политика91

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На выборах глав субъектов, которых избирали в 18 регионах, лидируют действующие губернаторы и врио. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, передает ТАСС.

  • Пермский край. Более 75,69% голосов набирает действующий врио губернатора Дмитрий Махонин (самовыдвиженец) после обработки 100% бюллетеней.
  • Еврейская автономная область. Врио губернатора Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах с 82,5% голосов после обработки 100% протоколов.
  • Пензенская область. Губернатор Иван Белозерцев («Единая Россия») набирает 78,72% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

  • Камчатский край. Врио губернатора Владимир Солодов победил на выборах главы региона, набрав 80,51% голосов при 100% обработанных протоколов. 

  • Тамбовская область. Губернатор Александр Никитин («Единая Россия») набирает 92,39% голосов после обработки 11,41% бюллетеней.
  • Брянская область. Губернатор Александр Богомаз («Единая Россия») лидирует на выборах с  71,7% после обработки 100% протоколов.  
  • Ленинградская область. Губернатор Александр Дрозденко («Единая Россия») набирает 83,4% голосов избирателей после подсчета 88,9% протоколов.
  • Ростовская область. Губернатор Василий Голубев («Единая Россия»)  набирает 65,6% голосов по итогам обработки 99,3% протоколов.
  • Смоленская область. Губернатор Алексей Островский (ЛДПР) набирает 58,7% голосов после обработки 90,2% протоколов.
  • Чувашская Республика. Врио губернатора Олег Николаев («Справедливая Россия») получил 77,1% голосов после обработки 51,9% 
  • Севастополь. Врио Михаил Развожаев («Единая Россия») лидирует с результатом 85,8% города после обработки 93% голосов. 
  • Краснодарский край. Губернатор Вениамин Кондратьев («Единая Россия») набрал 83,72% голосов после обработки 90,3% протоколов.
  • Татарстан. Действующий президент республики Рустам Минниханов («Единая Россия») получил 86,7% голосов после обработки 50% протоколов.
  • Архангельская область. Врио губернатора Александр Цыбульский («Единая Россия») набирает 69,6% голосов по итогам обработки 99,4% протоколов. 
  • Коми. Врио губернатора Владимир Уйба получил 73,48% голосов после обработки 94,07% протоколов. 
  • Костромская область. Действующий губернатор Сергей Ситников («Единая Россия») лидирует с результатом 65,20% голосов по итогам обработки 75,41% протоколов.
  • Калужская область. Временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша («Единая Россия») после обработки 90,12% голосов лидирует с 71,79%. 
  • Иркутская область. Врио Игорь Кобзев (самовыдвиженец) набирает 60,4% голосов по итогам обработки 92,8% протоколов

Выборы разного уровня — от довыборов муниципальных депутатов до голосования за кандидатов на пост губернатора — в этом году прошли во всех регионах страны за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Глав субъектов выбирают в 20 регионах, в двух из которых — через парламенты субъектов. 

Эти выборы стали первыми, которые длились несколько дней и на которых можно было проголосовать на избирательном участке досрочно. Они организованы по аналогии с общероссийским опросом по изменению Конституции, когда граждане могли отдать свой голос в течение семи дней. Трехдневное голосование стало возможно после того, как парламентарии проголосовали за соответствующие поправки к избирательному законодательству. Помимо прочего, новая процедура голосования теперь позволяет проводить выборы не только на специальных избирательных участках, но и на придомовых территориях и в местах общего пользования.

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Теги:
nt, губернаторы, выборы
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