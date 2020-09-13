Австрийский канцлер заявил о второй волне коронавируса в стране

В Австрии началась вторая волна коронавируса. Слова канцлера Себастьяна Курца приводит ORF.

За последние дни число зафиксированных случаев COVID-19 в Австрии резко возросло.«Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, вчера — уже более 850. Развитие [событий] особенно драматично в Вене, где регистрируется около 50 процентов всех новых случаев инфицирования в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в 1000 новых случаев заражения в день», — сказал Курц.

«Сейчас мы переживаем ни что иное, как начало второй волны», —

отметил канцлер.

Он призвал местных жителей придерживаться ограничительных мер, связанных с пандемией. Вчера министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер анонсировал их ужесточение. С понедельника по всей стране будет обязательно ношение масок в большинстве общественных мест. В общепите это требование распространяется на обслуживающий персонал, граждане могут есть только в закрытых помещениях и за столиками.

В понедельник также состоится внеплановое заседание комиссии по борьбе с пандемией. Специалисты должны огласить новый список зон риска в стране после резкого скачка случаев заражения.

По данным университета Хопкинса, в Австрии зарегистрировано 33 159 случаев заражения COVID-19. 756 человек от инфекции скончались.

Ранее ряд стран уже объявили о начале второй волны коронавируса. Среди них — Израиль, Австралия, рост числа новых случаев также наблюдается в ряде европейских стран, в том числе в Испании, Франции и Великобритании.