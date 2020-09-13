В Краснодаре произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил более четырех тысяч квадратных метров

В Краснодаре загорелся восьмиэтажный жилой дом. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. м., огонь охватил весь восьмой этаж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома на улице Российская», — сказали в МЧС. Пожару присвоен четвертый номер сложности. О пострадавших не сообщается.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что причиной пожара в доме стал аварийный режим работы электросети.

По данным МЧС, пожар произошел около двух часов ночи. Очаг возгорания находился на седьмом этаже. Огонь быстро распространился на восьмой (мансардный) этаж, построенный из деревянных конструкций.

Из дома эвакуировали более 300 человек, 42 из них временно разместили в близлежащей школе. В результате возгорания повредились 64 квартиры.

По словам заместителя министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Ярослава Городецкого, жители многоквартирного дома, чьи квартиры были повреждены огнем, получат компенсации за утраченное имущество.