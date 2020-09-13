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В десятках регионов России стартовало досрочное голосование. Как это происходит

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№ 99 от 11 сентября 2020

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Главу новороссийского отделения «Справедливой России» задержали по делу о связанной с выборами взятке

Общество16

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Следственный комитет возбудил дело против депутата гордумы Новороссийска, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина, он задержан. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. 

Ерохин подозревается в попытке мошенничества на 2,1 миллиона рублей. (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Петренко уточнила, что депутата задержали на месте после получения денег от представителя администрации Новороссийска. Средства он получил «за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан». 

«Справедливая Россия» выдвинула на выборах в Новороссийске 22 кандидатов. Там сегодня выбирают депутатов по 35 одномандатным избирательным округам в пяти внутригородских районах. 

Теги:
уголовное дело, задержание, выборы, депутаты, новороссийск, em
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