Ветеран боевых действий в Чечне и его мать объявили в Омске предупредительную голодовку из-за невыносимых жилищных условий

Елизавета Рудольф и ее сын Павел, участник боевых действий в Чечне, объявили 12 сентября трехдневную предупредительную голодовку. Об этом они уведомили администрацию города Омска и прокуратуру области.

Голодающие требуют предоставления Павлу жилья, обещанного ему еще 20 лет назад, когда он вернулся из армии, где последние полгода службы провел на Второй Чеченской войне. Там он участвовал, в частности, в боях в Аргунском ущелье.

Он рассказал «Новой», что в марте 2001 года администрация Центрального округа определила его в льготную очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. В ее письме, датированным 7 июля 2004-го, сообщалось, что в списке очередников его номер 13-й.

Очередь продвигалась быстро, но в обратную сторону — дальше от ожидаемого жилья. В ответе зампредседателя Облправительства от 11 декабря 2017 сказано, что «ветеран боевых действий на Северном Кавказе П.Ф. Рудольф» значится в двух очередях — льготной под номером 4683, и в «общей» — под пятизначным.

Елизавета Рудольф рассказала, что все прошедшие с возвращения сына из армии 20 лет они проживали в «нечеловеческих» условиях: к примеру, в подвале общежития их регулярно заливало прорваной канализацией, и они были вынуждены скитаться время от времени по чужим углам.

Два года назад Центр содержания и хранения имущества администрации Омска решил продать этот подвал: ветерану войны и его матери предложили переселиться в многоквартирный дом на окраине города на проспекте Королева. Елизавета Рудольф рассказывает, что это было нежилое помещение, где раньше располагались лифтерная и слесарка.

«Стены черные и коричневые, все в плесени, даже мох на них рос, окна разбиты. Привели все с сыном в более-менее божеский вид, все делали за свой счет — от мэрии не было никакой помощи, ремонт департамент имущества нам отказал в компенсации затрат», — сообщает она.

Квартиру на Королева горадминистрация им дала на условиях коммерческого найма. Квартплата согласно договору — 8170 рублей в месяц, и еще 4300 рублей за коммунальные услуги.

Пенсия у Елизаветы Рудольф — 13500 рублей. Павел Рудольф работает дворником с зарплатой 9 тысяч рублей, 33% из них высчитываются на алименты (у него двое детей). Около трех тысяч рублей он получает как участник боевых действий. Таким образом, они вдвоем живут на 10 тысяч в месяц.

«Первые полгода все платили по договору, а потом сколько могли. На двоих нам 10 тысяч, может быть, и хватило бы, но детей ведь тоже надо кормить. Так долги за полтора года и накопились», — рассказала Елизавета Рудольф.

Департамент жилищной политики подал иск о взыскании с них недоплаты за коммерческий найм. Первомайский райсуд 28 июля заочно вынес решение о том, что им следует заплатить в сумме с пенями 156 тысяч рублей.

Они рассказали, что таких денег у них не было никогда, кроме сертификата на материнский капитал. Они обращались за помощью в разные инстанции.

Ответ пришел из облпрокуратуры в 2012 году: в нем сказано, что удостоверение «Ветерана боевых действий», имеющееся у Павла (и медаль с таким же названием) приравнивает его к ветеранам Великой Отечественной войны.

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Они пробовали и протестовать: Елизавета Рудольф участвовала в митингах, вставала в пикеты, но омские власти не обращали на них внимания. Теперь они решились на голодовку.

Средств на адвокатов у них нет — доверенность на представление их интересов в органах власти они дали правозащитнице Алме Бухарбаевой, матери погибшего солдата (о страшной гибели ее сына Марата «Новая» писала не раз). Она состоит в Омском комитете по правам человека, где защищает, и довольно успешно, права военнослужащих и их семей.

У голодающих два требования. К омской мэрии — предоставить Павлу положенное ему по закону жилье — и к облпрокуратруе — обжаловать с целью отмены решение Первомайского райсуда, которая ставит семью Рудольф за грань выживания.