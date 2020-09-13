В России за сутки выявили 5 449 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки зафиксировали 5 449 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Число заболевших в стране за все время пандемии достигло 1 062 811.

В Москве зафиксировали 650 новых случаев, в Петербурге — 206, в Подмосковье — 166, в Ростовской и Нижегородской областях — 162 и 159 соответственно. Скончались за сутки от COVID-19 94 пациента, в том числе 14 — в Москве и 20 — в Петербурге. Общее число умерших за все время пандемии достигло 18 578, выздоровевших — 876 225.

Коэффициент распространения COVID-19 в России сегодня достиг 1,05. Выше всего, 1,08, этот показатель в Подмосковье, отмечает ТАСС.