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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
В России за сутки выявили 5 449 новых случаев COVID-19
В России за последние сутки зафиксировали 5 449 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Число заболевших в стране за все время пандемии достигло 1 062 811.
В Москве зафиксировали 650 новых случаев, в Петербурге — 206, в Подмосковье — 166, в Ростовской и Нижегородской областях — 162 и 159 соответственно. Скончались за сутки от COVID-19 94 пациента, в том числе 14 — в Москве и 20 — в Петербурге. Общее число умерших за все время пандемии достигло 18 578, выздоровевших — 876 225.
Коэффициент распространения COVID-19 в России сегодня достиг 1,05. Выше всего, 1,08, этот показатель в Подмосковье, отмечает ТАСС.
Теги:em, россия, коронавирус
Депутаты избрали главой Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного
Депутаты заксобрания Ненецкого автономного округа избрали губернатором региона врио главы НАО Юрия Бездудного, пишет РИА Новости.
За него отдали голоса 14 депутатов из 16. Бездудного избрали сроком на пять лет.
Бездудный стал врио главы НАО в апреле. Это произошло после того, как предыдущего губернатора региона Александра Цыбульского назначили временно исполняющим обязанности главы Архангельской области.
Глава НАО избирается депутатами из трех кандидатур, которые предлагает президент. Губернатором региона становится тот, за кого отдают голоса большинство депутатов.
Сегодня в России проходит Единый день голосования, 13 сентября состоятся более девяти тысяч выборов разных уровней в 83 субъетах. Почти в половине регионов избиратели могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября.
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