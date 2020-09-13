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В десятках регионов России стартовало досрочное голосование. Как это происходит

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№ 99 от 11 сентября 2020

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Депутаты избрали главой Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Губернатора ХМАО переизбрали

Политика1 108

1 108
 

Депутаты заксобрания Ненецкого автономного округа избрали губернатором региона врио главы НАО Юрия Бездудного, пишет РИА Новости. 

За него отдали голоса 14 депутатов из 16. Бездудного избрали сроком на пять лет.

Бездудный стал врио главы НАО в апреле. Это произошло после того, как предыдущего губернатора региона Александра Цыбульского назначили временно исполняющим обязанности главы Архангельской области. 

Глава НАО избирается депутатами из трех кандидатур, которые предлагает президент. Губернатором региона становится тот, за кого отдают голоса большинство депутатов. 

обновлено

12:26 В ХМАО депутаты переизбрали губернатораЗа Наталью Комарову проголосовали 29 парламентариев. Она возглавляет регион с 2010 года. 

Сегодня в России проходит Единый день голосования, 13 сентября состоятся более девяти тысяч выборов разных уровней в 83 субъетах. Почти в половине регионов избиратели могли проголосовать досрочно 11 и 12 сентября. 

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Теги:
em, губернатор, депутаты, ненецкий автономный округ
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