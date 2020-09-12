«Желтые жилеты» после долгого перерыва вернулись на улицы Франции. В Париже задержано более 200 человек

В субботу 12 сентября в Париже и других крупных городах Франции прошли манифестации участников протестного движения «желтых жилетов».

В Париже на улицы вышло чуть более 1000 человек. Это мало и по меркам французских акций протеста в целом, и по сравнению с самыми заметными манифестациями «ЖЖ» в частности.

Как заявила парижская префектура полиции, каждый час публиковавшая сводки о количестве задержанных, к 18 часам было задержано 256 человек, из них 134 были ненадолго помещены под стражу.

Небольшие стычки протестующих с сотрудниками полиции произошли на площади Ваграм в 17-м округе города, где и была отмечена самая высокая концентрация «ЖЖ». Полиция применяла слезоточивый газ.

На площади перед протестующими выступило несколько «ветеранов» «ЖЖ», в том числе Жером Родригез – на которого 10 сентября подал заявление в прокуратуру министр внутренних дел Жеральд Дарманен за то, что тот назвал полицейских «бандой нацистов».

На площади Ваграм господин Родригез призвал собравшихся к «всеобщему неповиновению» и заверил, что «гнев народа никуда не пропал», он просто не проявляется «до поры до времени».

Манифестации «желтых жилетов» сегодня также прошли в Марселе, Тулузе, Лионе, Лилле, Нанте, Ницце, Бордо, Страсбурге и Тулузе (несмотря на то, что здесь был запрет со стороны префектуры).

Накануне сегодняшних акций протеста глава МВД также объявил о том, что с 12 сентября сотрудники правопорядка будут придерживаться «новой доктрины поддержания порядка».

Доктрина, с одной стороны позволяет полицейским и жандармам «жестче действовать» против тех, кто бьет витрины и атакует сотрудников правопорядка, а с другой стороны – запрещает использование чрезвычайно опасных «ручных гранат разгона» (GMD, которые на специализированном сайте характеризуются как «боевое орудие»), заменяя их на «менее травматичные», и предусматривает «более строгое» использование травматических пистолетов LBD40 – теперь за каждым полицейским, вооруженным этим устройством должен стоять «супервизор», который будет давать разрешение на его применение *.

В последний раз перед наступлением летних каникул акции протеста желтых жилетов прошли в День взятия Бастилии – 14 июля. Тогда они присоединились к протестам медработников. На улицы Парижа в общей сложности вышло несколько тысяч человек. Самым запоминающимся моментом того дня стала случайная встреча нескольких «желтых жилетов» с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в саду Тюильри. Встреча, впрочем, закончилась без происшествий.

Напомним, протесты «желтых жилетов», спровоцированные повышением топливного налога, начались во Франции в ноябре 2018 года. Первая акция, прошедшая 17.11.2018 и собравшая, по данным МВД, 282 тысячи человек по всей стране, пока остается и самой массовой.

Уровень протестов пошел на спад к весне 2019 года.

В конце апреля-2019 президент Макрон предложил в ответ на недовольство граждан многомиллиардный пакет мер. До этого, с января по март, для снижения протестных настроений президент проводил трехмесячные «гастроли» по всей стране, в ходе которых встречался и обсуждал проблемы с местными народными избранниками (см. репортаж «Новой»).

«Второе дыхание» протесты «желтых жилетов» обрели в декабре 2019-го на фоне недовольства новой пенсионной реформой. Однако после того, как в марте во Франции на два месяца был объявлен всеобщий карантин в связи с коронавирусом, крупных протестов «жж» пока больше не было.

*Жером Родригез в январе-2019 потерял зрение на один глаз, получив ранение из LBD40. Подобные травмы к тому моменту получили еще более 20 протестующих, что даже побудило французских офтальмологов написать специальное обращение к МВД с требованием запретить это оружие, которое нигде более в Европе против манифестантов не применяется.