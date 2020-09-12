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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
В Краснодаре на УИК № 2052 комиссия переписала протоколы и изменила количество пришедших на голосование с 376 на 124
Наталья Глуховакорреспондент
В Краснодаре на УИК № 2052 члены избирательной комиссии изменили протоколы первого дня голосования 11 сентября и переписали цифру выданных бюллетеней в двух сейф-пакетах с 376 на 124. Об этом «Новой газете» рассказала координатор «Открытой России» Татьяна Усманова.
Ранее на этом участке явка по подсчетам независимых наблюдателей и комиссии разошлась на 226 голосов. Акты имеются в распоряжении «Новой газеты».
Усманова добавила, что на место вызвана полиция. По ее словам, председатели комиссии отказываются отвечать, откуда взялись новые данные в актах.
Ранее 11 сентября на УИК № 2052 члены избирательной комиссии не давали независимым наблюдателям подписать сейф-пакеты, после чего выгнали их с участка. Согласно подписанным актам, комиссия на участке насчитала 376 человек, пришедших на голосование, в то время как наблюдатели заявляли, что за день пришло не более 150 человек. Таким образом, явка по подсчетам независимых наблюдателей и комиссии разошлась на 226 голосов.
Координатор «Открытой России» сообщила, что о решении собрать бюллетени и сложить их в сейф-пакеты уведомили наблюдателей только от «Единой России». Независимые наблюдатели пытались сфотографировать сейф-пакеты и поставить на них свои подписи, однако комиссия не дала им это сделать.
После этого члены комиссии отправили наблюдателей на улицу и сказали, что отдадут акты только там. Когда принесли акты, оказалось, что их номера не совпадают с теми, что были на сейф-пакетах.
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