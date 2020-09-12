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№ 99 от 11 сентября 2020

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«Приверженность демократии буквально растоптана ногами»: Меркель — о ситуации в Беларуси

Политика16

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель 12 сентября выразила солидарность с мирными демонстрантами в своем видеоподкасте, который был посвящен Международному дню демократии 15 сентября.

«Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях — в ущерб основным правам», — заявила канцлер. В качестве примера она привела ситуацию в Беларуси, где, по ее словам, «приверженность демократии буквально растоптана ногами».

«Мы всем сердцем — вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права», — добавила Меркель.

Напомним, протесты в Беларуси проходят уже 35 день подряд. Каждый день в центре Минска и других городах страны проходят многочисленные акции протеста, на митингах и шествиях в воскресенье собираются сотни тысяч мирно протестующих. Они требуют освободить всех политзаключенных и провести новые честные выборы, так как считают, что результаты выборов 9 августа, которые огласил ЦИК Беларуси, сфальсифицированы.

На фоне протестов были задержаны десятки тысяч людей, многие из которых сообщали о насилии со стороны силовиков. Известно как минимум о четырех погибших участниках протеста, официально МВД Беларуси сообщало о трех.

Теги:
германия, акции протеста, беларусь, ng
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