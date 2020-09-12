Премьер-министр Дании предложила возобновить дискуссию по «Северному потоку-2»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила возобновить обсуждение российского трубопровода «Северный поток-2» на фоне ситуации с отравлением политика Алексея Навального. Об этом сообщает датская телерадиокорпорация DR.

«Я не думаю, что мы должны становиться зависимыми от российского газа, поэтому это только хорошо, если мы сможем возобновить его обсуждение», — заявила Фредериксен. Она также добавила, что приветствует тот факт, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посчитала неверным исключать из обсуждения возможность приостановки «Северного потока-2».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что власти Германии рассматривают все варианты обсуждения ситуации, в том числе и приостановку строительства газопровода. Об этом говорили министр обороны ФРГ Аннагрет Крамп-Каренбауэр и бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге, кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц.

В Польше также обсуждали возможность приостановки «Северного потока-2» и заявили о готовности предложить Германии использовать строящийся газопровод Baltic Pipe вместо российского.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». В настоящее время необходимо проложить около 120 киллометров трубопровода в районе датского континентального шельфа.

Ранее власти ФРГ заявляли, что в анализах Навального нашли следы боевого агента «Новичок». Западные страны призывали Россию расследовать отравление политика и привлечь виновных в использовании химоружия к ответственности. В противном случае Запад рассматривает вариант введения новых санкций.

При этом уголовное дело по факту отправления политика в России так и не заведено. Так, постпред России при ООН Василий Небензя не увидел причин расследовать обстоятельства случившегося, так как Россия «не получила ничего, что позволило бы соответствующим органам провести свое де-юре расследование».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков так же до сих пор не увидел причин для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением Навального и заявлял, что другие страны не должны диктовать России, какие следственные и юридические процедуры необходимо провести.