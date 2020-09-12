«Комитет против пыток» получил доказательства похищения чеченского активиста Салмана Тепсуркаева. Ранее его под видеозапись заставили сесть на бутылку

Сотрудникам «Комитета против пыток» (КПП) 11 сентября удалось получить доказательства похищения 19-летнего жителя Чечни Салмана Тепсуркаева, шокирующая видеозапись которого появилась 7 сентября в чеченском телеграм-канале «Адат».

На этой видеозаписи абсолютно голого юношу заставляют сесть на стеклянную бутылку. В другом видео, которое появилось на следующий день, Тепсуркаев говорит, что его заставили это сделать под угрозой убийства.

На видеозаписи, которую сотрудникам КПП удалось получить с камер наблюдения, установленных в гостинице города Геленджик «Лагуна», где Салман Тепсуркаев работал официантом, видно, как 6 сентября в 15:45 в гостиницу через главный вход заходит один из участников похищения.

В это же время на противоположной стороне появляется еще один человек из группы похитителей. В 15:46 Салмана выводят из гостиницы два человека, один из которых удерживает юношу. Все трое заходят за угол здания и пропадают из зоны видимости камеры. Через несколько секунд за ними следует наблюдавший за выходом из гостиницы человек в черной одежде.

При опросе сотрудников гостиницы, ставших очевидцами похищения, юристам КПП стало известно о том, что Салман пытался сбежать от похитителей и кричал, чтобы вызвали полицию. Тепсуркаева пытался отбить сотрудник гостиницы, однако, один из похитителей использовал против него физическую силу, а другой предъявил администрации гостиницы удостоверение сотрудника МВД Чечни.

Как выяснил телеграм-канал «Адат», место нахождения Салмана Тепсуркаева было установлено по его номеру телефона, к которому он привязал аккаунт PayPal. Человек, который участвовал в спецоперации по похищению, вошел в доверие Тепсуркаева на чате ТГ «Адат» (он выходил в чат под никами «Дервиш» и «Узник»). Этот человек пообещал Тепсуркаеву 500 евро и перевел эти деньги на аккаунт РayPal, одновременно, получив номер телефона, которым Тепсуркаев пользовался в Геленджике.

Очевидно, у похитителей был доступ к техническим средствам или полномочия, позволяющие получить биллинг телефона и установить по привязке к базовым станциям место нахождения абонента.

Поскольку похищение человека произошло на территории Геленджика, факт похищения должна расследовать полиция этого города. Юристы «Комитета против пыток» уже подали заявление в геленджикскую полицию по этому поводу.

Напомним, о том, что Салмана Тепсуркаева похитили с места его работы в Геленджике, «Новой газете» стало известно 8 сентября, однако, мы не публиковали ни город, ни место работы Тепсуркаева, чтобы у преступников не было возможности уничтожить следы похищения.

Тем не менее, на совещании, которое глава Чечни провел 10 сентября, Рамзан Кадырова продемонстрировал, что ему известно, что Тепсуркаев работал официантом за пределами Чеченской республики.

«Отец не видел его [Салмана Тепсуркаева — ред.] уже два года. И когда я послал, пойдите посмотрите, откуда он, где он шляется, узнали, что он не живет в Чечне, работает где-то официантом… И потом его нашли и насильно какие-то действия с ним вытворяют».

Кроме того Рамзан Кадыров говорит, что он лично был против, чтобы видеозапись с голым чеченцем, которого заставили под угрозой убийства сесть на бутылку, выкладывали в интернет. Этот факт позволяет предположить, что Кадырову было известно о похищении и пытках Салмана Тепсуркаева.

Через два дня после похищения родственникам Тепсуркаева стало известно о его нахождении на территории Чечни в Грозном. Этот факт подтвердил и сотрудник следственного управления Чечни, когда родственники попытались подать заявление о похищении.

Однако данный сотрудник отговорил их от подачи заявления, пообещав, что, если они будут молчать, Салман Тепсуркаев вернется через неделю домой. Это обычный метод воздействия на родственников незаконно задержанных, чтобы таким образом пресечь их обращения в правоохранительные органы по факту похищения близких.

11 сентября 2020 года, юристы «Комитета против пыток» направили в Европейский суд по правам человека срочную жалобу в интересах жителя Чеченской Республики Салмана Тепсуркаева.

Еще ранее ПЦ «Мемориал» обратился с заявлением в МВД ЧР и СУСК ЧР с требованием провести проверку по факту похищения и пыток в отношении Салмана Тепсуркаева.

Также правозащитники передали информацию Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая обратилась с публичным заявлением к правительству России принять незамедлительные меры по обеспечению безопасности Салмана Тепсуркаева и расследованию противоправных фактов, совершенных в отношении него.