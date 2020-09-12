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№ 99 от 11 сентября 2020

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У находящегося в минском СИЗО колумниста «Новой» Шклярова несколько дней держится высокая температура. Его отказываются обследовать

Общество908

908
 

У российского политтехнолога и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова, который находится в минском СИЗО, несколько дней держится высокая температура и кашель. Об этом сообщил адвокат Антон Гашинский, защищающий интересы Шклярова. 

По словам защитника, несмотря на температуру выше 39 градусов, которая поднялась у Шклярова 8 сентября, ему отказались сделать тест на коронавирус и флюорографию. Политтехнологу вызвали врача через три дня после повышения температуры, а из лекарств Шклярову дали только Ибупрофен, добавил адвокат в разговоре с «Дождем».

Кроме того, у Шклярова сломан палец, но он отказывается рассказать, как это произошло и сильно напуган, подчеркивает Гашинский. 

Адвокат уточнил, что посещал СИЗО накануне, 11 сентября, но Шклярова к нему не вывели. Гашинский обратился к начальнику медчасти с требованием посетить подзащитного в камере и лично провести осмотр. 

Шклярова задержали 29 июля  в Минске за 10 дней до выборов президента Беларуси. Претензии правоохранителей вызвало то, что Шкляров помогал блогеру Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. 7 августа Шклярову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК РБ «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». По этой статье предусматривается наказание до трех лет лишения свободы.

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Теги:
минск, коронавирус, шкляров, nt
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