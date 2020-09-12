ФСБ проводит проверку на экстремизм высказывания дизайнера Артемия Лебедева о памятнике «Родина-мать зовет»

ФСБ начала доследственную проверку из-за высказывания дизайнера Артемия Лебедева на YouTube-канале о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет». Об этом РИА Новости сообщил адвокат Владимир Слащев.

Он уточнил, что заявление подал его доверитель — председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов. Претензии Агирбова вызвали два ролика, которые были опубликованы 14 июля и 19 августа.

Агирбов считает, что в одном из видео Лебедев осквернил словами «позднесоветский старческий маразм» символ воинской славы России — скульптуру «Родина-мать зовет» в Волгограде. В другом ролике Лебедев «сформировал образ черкесов как национальной группы, враждебной русским», говорится в заявлении, копия коротого есть у РБК.

«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы)», — сказал Слащев.

К заявлению прилагаются результаты психолого-лингвистической экспертизы, которая подтвердила наличие в высказываниях Лебедева признаков вышеуказанных преступлений, уточнил адвокат.