В России выявили еще 5 488 новых случаев заражения коронавирусом

Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого в июле арестовали по обвинению в организации убийств. Об этом сообщает местный портал DVHab.

Фото: DVHab

На площадь Ленина вышло около 700 человек, сообщает администрация города. DVHab отмечает, что на площади находилось около тысячи человек, а в традиционном шествии приняли участие в два раза больше человек.

«Митингующих не так много, как во время самой первой протестной акции, но больше, чем в прошлую субботу», — передает корреспондент DVHAB.

Люди пришли на акцию с плакатами в поддержку бывшего губернатора и выкрикивали лозунги «Фургал — народный губернатор», «Я/мы Сергей Фургал», «Фургал не убийца», «Дело сфабриковано» и «Верните нам Фургала».

Из-за снятия ограничений по коронавируса в регионе участники акции впервые за два месяца попытались согласовать субботний митинг, однако власти им отказали, заявив, что на площади Ленина должно пройти другое мероприятие.

Акция в Хабаровске прошла без задержаний, а в Комсомольске-на-Амуре задержали Эсмиру Конышеву, которая участвовала в шествии в поддержку Фургала с флагом. «ОВД-Инфо» выяснило, что вероятнее всего, ей вменяют статью о создании помех движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Связи с Конышевой нет уже несколько часов.

Протесты в Хабаровском крае начались в июле после ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Он сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.