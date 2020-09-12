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В десятках регионов России стартовало досрочное голосование. Как это происходит

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№ 99 от 11 сентября 2020

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В России выявили еще 5 488 новых случаев заражения коронавирусом

Общество1 313

1 313
 

В России выявлено 5 488 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России достигло 1 057 362.

Накануне в стране зафиксировали максимальный показатель суточного прироста заболевших с конца июля — 5 504. За последние сутки в Москве выявили 670 заболевших, в Санкт-Петербурге — 203, в Московской области — 170, в Ростовской и Нижегородской областях — 159 и 156.

От COVID-19 за сутки скончался 119 пациентов, в том числе 12 — в Москве и 23 — в Петербурге. Общее число умерших от COVID-19 в России достигло 18 484. Выздоровели за сутки 5 428 человека, за все время пандемии —  873 535.

Теги:
nt, коронавирус

В Хабаровске десятую субботу подряд проходит митинг в поддержку Фургала

Общество2 837

2 837
 

Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого в июле арестовали по обвинению в организации убийств. Об этом сообщает местный портал DVHab.

Фото: DVHab

На площадь Ленина вышло около 700 человек, сообщает администрация города. DVHab отмечает, что на площади находилось около тысячи человек, а в традиционном шествии приняли участие в два раза больше человек.

«Митингующих не так много, как во время самой первой протестной акции, но больше, чем в прошлую субботу», — передает корреспондент DVHAB.

Люди пришли на акцию с плакатами в поддержку бывшего губернатора и выкрикивали лозунги «Фургал — народный губернатор», «Я/мы Сергей Фургал», «Фургал не убийца», «Дело сфабриковано» и «Верните нам Фургала».

Из-за снятия ограничений по коронавируса в регионе участники акции впервые за два месяца попытались согласовать субботний митинг, однако власти им отказали, заявив, что на площади Ленина должно пройти другое мероприятие.

Акция в Хабаровске прошла без задержаний, а в Комсомольске-на-Амуре задержали Эсмиру Конышеву, которая участвовала в шествии в поддержку Фургала с флагом. «ОВД-Инфо» выяснило, что вероятнее всего, ей вменяют статью о создании помех движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Связи с Конышевой нет уже несколько часов.

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Протесты в Хабаровском крае начались в июле после ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Он сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

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Теги:
nt, фургал, хабаровск
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