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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
В Хабаровске десятую субботу подряд проходит митинг в поддержку Фургала
Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, которого в июле арестовали по обвинению в организации убийств. Об этом сообщает местный портал DVHab.
На площадь Ленина вышло около 700 человек, сообщает администрация города. DVHab отмечает, что на площади находилось около тысячи человек, а в традиционном шествии приняли участие в два раза больше человек.
«Митингующих не так много, как во время самой первой протестной акции, но больше, чем в прошлую субботу», — передает корреспондент DVHAB.
Люди пришли на акцию с плакатами в поддержку бывшего губернатора и выкрикивали лозунги «Фургал — народный губернатор», «Я/мы Сергей Фургал», «Фургал не убийца», «Дело сфабриковано» и «Верните нам Фургала».
Из-за снятия ограничений по коронавируса в регионе участники акции впервые за два месяца попытались согласовать субботний митинг, однако власти им отказали, заявив, что на площади Ленина должно пройти другое мероприятие.
Акция в Хабаровске прошла без задержаний, а в Комсомольске-на-Амуре задержали Эсмиру Конышеву, которая участвовала в шествии в поддержку Фургала с флагом. «ОВД-Инфо» выяснило, что вероятнее всего, ей вменяют статью о создании помех движению транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Связи с Конышевой нет уже несколько часов.
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Протесты в Хабаровском крае начались в июле после ареста экс-губернатора Сергея Фургала. Он сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.
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