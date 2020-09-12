Минздрав: первую партию вакцины от коронавируса отправили в регионы

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве.

«В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве началась вакцинация жителей города в рамках исследования вакцины от коронавируса. Участвовать в испытаниях может любой совершеннолетний с московским полисом ОМС, не переболевший COVID-19 и не контактировавший с зараженными как минимум за две недели до испытаний.

О регистрации вакцины «Спутник V» президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с институтом Минобороны. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек. В гражданский оборот первую партию этой вакцины выпустили 8 сентября.

У группы ученых-медиков из Швейцарии, Швеции, США, Австралии, Италии и других стран также возникли вопросы к российской вакцине. Они опубликовали открытое письмо к авторам статьи в научном журнале The Lancet о клинических исследованиях вакцины «Спутник V» и обратили внимание на статистическую аномалию в данных о количестве антител у испытуемых после введения вакцины на разных этапах.

Разработчик российской вакцины Институт имени Гамалеи заявил, что направил в The Lancet «развернутые» пояснения и ответы к данным о клинических исследованиях.