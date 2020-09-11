В Краснодаре на УИК № 2052 явка по подсчетам независимых наблюдателей и комиссии разошлась на 226 голосов

В Краснодаре на УИК № 2052 члены избирательной комиссии не давали независимым наблюдателям подписать сейф-пакеты, после чего выгнали их с участка. Об этом «Новой газете» сообщила координатор «Открытой России» Татьяна Усманова, которая находится около УИКа.

Она рассказала «Новой», что на участок приехала полиция, потом прибыли дознаватель и сотрудники Росгвардии: «В результате только благодаря Росгвардии и нашим уговорам дознавателя пустили на участок. Сейчас все они закрылись внутри избирательной комиссии и никого не пускают внутрь. Они иногда выходят к нам и спрашивают, зачем мы здесь стоим и что мы хотим, мы им объясняем, они уходят обратно».

Согласно подписанным актам, комиссия на участке насчитала 376 человек, пришедших на голосование, в то время как наблюдатели заявляли, что за день пришло не более 150 человек. Таким образом, явка по подсчетам независимых наблюдателей и комиссии разошлась на 226 голосов.

Усманова добавила, что на участок обещал приехать Следственный комитет.

Координатор «Открытой России» ранее сообщала, что о решении собрать бюллетени и сложить их в сейф-пакеты уведомили наблюдателей только от «Единой России». Независимые наблюдатели пытались сфотографировать сейф-пакеты и поставить на них свои подписи, однако комиссия не дала им это сделать.

После этого члены комиссии отправили наблюдателей на улицу и сказали, что отдадут акты только там. Когда принесли акты, оказалось, что их номера не совпадают с теми, что были на сейф-пакетах.

Напомним, в десятках регионов России сегодня стартовало досрочное голосование, которое завершится 13 сентября — в Единый день голосования. В 20 регионах выберут глав субъектов, еще в 11 регионах будут избирать депутатов местных заксобраний, а в городах проголосуют за муниципальных депутатов.