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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
В Архангельске задержали юриста защитников Шиеса Оксану Владыку
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
ОБНОВЛЕНО 22:22
Как сообщила Оксана Владыка «Новой газете», она задержана до суда, ее оставляют на ночь в отделе полиции.
В Архангельске задержали активистку экологического движения, юриста Оксану Владыку. Около 20 часов на улице Тимме ее остановил автопатруль ППС. Полицейские заявили, что Оксана подозревается в незаконном распространении агитационных материалов и что сейчас с ней будет работать следственно-оперативная группа.
Женщина не сопротивлялась, однако ее затащили в машину силой и отвезли в отдел. Там ей сообщили, что вменяют ей статью 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). По этой статье возможно задержание до суда. Сейчас Оксана Владыка находится в отделе полиции.
Ранее на днях у нее в офисе пытались провести обыск, однако там идет ремонт, и помещение фактически пустое.
Напомним, более двух лет жители Архангельской области и Республики Коми протестуют против строительства на границе регионов — на станции Шиес — мусорного полигона. Перед выборами врио глав обоих регионов — Александр Цыбульский и Владимир Уйба — заявляли, что также против этого проекта, однако строители продолжают оставаться на Шиесе.