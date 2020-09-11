В Архангельске задержали юриста защитников Шиеса Оксану Владыку

ОБНОВЛЕНО 22:22 Как сообщила Оксана Владыка «Новой газете», она задержана до суда, ее оставляют на ночь в отделе полиции.

В Архангельске задержали активистку экологического движения, юриста Оксану Владыку. Около 20 часов на улице Тимме ее остановил автопатруль ППС. Полицейские заявили, что Оксана подозревается в незаконном распространении агитационных материалов и что сейчас с ней будет работать следственно-оперативная группа.

Женщина не сопротивлялась, однако ее затащили в машину силой и отвезли в отдел. Там ей сообщили, что вменяют ей статью 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). По этой статье возможно задержание до суда. Сейчас Оксана Владыка находится в отделе полиции.

Ранее на днях у нее в офисе пытались провести обыск, однако там идет ремонт, и помещение фактически пустое.

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Напомним, более двух лет жители Архангельской области и Республики Коми протестуют против строительства на границе регионов — на станции Шиес — мусорного полигона. Перед выборами врио глав обоих регионов — Александр Цыбульский и Владимир Уйба — заявляли, что также против этого проекта, однако строители продолжают оставаться на Шиесе.