Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Онлайн

В десятках регионов России стартовало досрочное голосование. Как это происходит

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 99 от 11 сентября 2020

Читать номер

В Архангельске задержали юриста защитников Шиеса Оксану Владыку

Общество142

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

142
 

ОБНОВЛЕНО 22:22

Как сообщила Оксана Владыка «Новой газете», она задержана до суда, ее оставляют на ночь в отделе полиции.

В Архангельске задержали активистку экологического движения, юриста Оксану Владыку. Около 20 часов на улице Тимме ее остановил автопатруль ППС. Полицейские заявили, что Оксана подозревается в незаконном распространении агитационных материалов и что сейчас с ней будет работать следственно-оперативная группа.

Женщина не сопротивлялась, однако ее затащили в машину силой и отвезли в отдел. Там ей сообщили, что вменяют ей статью 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). По этой статье возможно задержание до суда. Сейчас Оксана Владыка находится в отделе полиции.

Ранее на днях у нее в офисе пытались провести обыск, однако там идет ремонт, и помещение фактически пустое.

Напомним, более двух лет жители Архангельской области и Республики Коми протестуют против строительства на границе регионов — на станции Шиес — мусорного полигона. Перед выборами врио глав обоих регионов — Александр Цыбульский и Владимир Уйба — заявляли, что также против этого проекта, однако строители продолжают оставаться на Шиесе.

Теги:
задержания, коми, архангельск, шиес, ng
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera