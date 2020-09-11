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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
Против секретаря Координационного совета Кравцова возбудили дело о хищении
Госконтроль Беларуси возбудил дело о хищении против секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Об этом сообщает БелТа со ссылкой на эфир СТВ и слова старшего инспектора ДФР Комитета госконтроля Артема Дунько
Отмечается, что в отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК РБ — хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями.
«У Департамента финансовых расследований возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета. Некоторые из них сейчас проходят подозреваемыми по коррупционным преступлениям», — сообщает государственное агентство.
В ДФР уверили, что Кравцов участвовал в проведении нелегальных операций по отмыванию и обналичиванию денег.
Кравцов сейчас находится в Украине после того, как его насильно выдворили из страны.
Напомним, член президиума КС оппозиции Мария Колесникова, исполнительный секретарь совета Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков пропали 7 сентября, однако, как выяснилось позже, белорусские силовики задержали их, допросили, а попытались вывезти в Украину.
На границе Колесникова, чтобы избежать выдворения из Беларуси, разорвала паспорт и выбралась из машины через окно. Родненков, так же, как и Кравцов, сейчас находятся в Украине.
Отметим, что шесть из семи членов президиума Координационного совета на данный момент либо задержаны, либо высланы из страны. На свободе в Беларуси остается только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, однако и к ней домой приходили неизвестные в штатском.
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