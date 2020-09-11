Наблюдатели в Севастополе пожаловались на спам-звонки, мешающие фиксировать нарушения на выборах

После публикации в соцсетях ряда нарушений процедуры досрочного голосования члену территориальной комиссии с правом совещательного голоса от КПРФ Гагаринского района Ольгу Дронову начали атаковать анонимными звонками.

В Севастополе проходят довыборы в заксобрание по второму одномандатному округу, досрочные выборы в два муниципалитета, которые распустили за год до истечения каденции, чтобы помешать кандидату КПРФ пройти муниципальный фильтр на выборах губернатора, сообщали ранее «Новой» в региональном отделении коммунистов.

После этого с муниципальных выборов через суд сняли ряд независимых кандидатов из общественной организации «Наш Севастополь», которые организовали в Гагаринском районе аналог «Умного голосования», издав районную газету тиражом 100 экземпляров. В газете агитировали голосовать за любых кандидатов, кроме единороссов. Также была создана коалиция независимых наблюдателей на муниципальных выборах, в которую вошли КПРФ, «Справедливая Россия», а также ряд общественных организаций.

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Ольга Дронова сообщила «Новой газете», что она зафиксировала на видео ряд нарушений избирательного процесса и опубликовала их на своей личной странице в Facebook. После нескольких постов начались атаки на ее аккаунт, а также беспрерывные звонки на мобильный телефон с анонимного номера. Член ТИК считает, что это сделано намеренно, чтобы мешать ей связаться с коллегами, а также снимать нарушения и публиковать их в соцсетях и телеграм-каналах.

По ее словам, она и другие независимые наблюдатели зафиксировали массовые нарушения, в частности, ГИК не подготовил условия, обозначенные ЦИКом для организации голосования на придомовых территориях: организация пунктов со столами и видеонаблюдением. По закону и нормативной базе севастопольского избиркома сейчас разрешается только голосование на дому. Но на придомовых территориях члены УИКов зазывают голосовать прохожих и вносят их в список без предварительного поданного заявления о голосовании вне избирательного участка.

Кроме того, списки избирателей запрещено выносить с территории УИКа, но члены комиссий сделали копию (реестр) и во дворах у прохожих принимают заявления для голосования вне помещения, которые по закону должны были быть поданы заблаговременно, сообщила Ольга Дронова. Кроме того, она отметила, что по закону запрещено выносить большее количество бюллетеней, чем имеется заявлений о голосовании на дому, но члены УИКов берут с запасом 200-300 бюллетеней, чтобы иметь возможность выдать их прохожим, пожелавшим проголосовать, но не подавшим заявления заранее.

Помимо этого, УИК 42 открылся вместо 8.00 намного раньше и наблюдатели, пришедшие в 7.26 обнаружили в урне порядка 15 бюллетеней. В КПРФ наблюдатели десятками пишут жалобы в ТИК и севастопольский избирком о нарушениях. По словам главы региональной ячейки КПРФ Василия Пархоменко, несмотря на то, что разрешено голосование только на участках и на дому, представители исполнительной власти Севастополя координируют голосование и на придомовых территориях.