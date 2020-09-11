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№ 99 от 11 сентября 2020

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«Все запасы химоружия уже уничтожены»: Минобороны предложило снять запрет на продажу боевых отравляющих веществ

Политика82

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Минобороны России предложило исключить боевые отравляющие вещества из перечня видов продукции, свободная реализация которых запрещена на территории страны. Проект соответствующего указа опубликован на портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке оборонное ведомство напоминает, что реализация химического оружия (в том числе, боевых агентов) запрещена международной конвенцией, в связи с чем все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уже уничтожены.

Таким образом, считает оборонное ведомство, имеет смысл отменить запрет на продажу боевых отравляющих веществ, ведь в России, как утверждает Минобороны, их больше нет.

Напомним, что 20 августа политик Алексей Навальный был отравлен неизвестным веществом. Впоследствии немецкие медики и сотрудники военной лаборатории обнаружили в его анализах следы боевого агента «Новичок».

Западные страны призвали Россию расследовать отравление Навального и привлечь виновных в использовании химоружия к ответственности, в противном случае Запад рассматривает вариант введения новых санкций. При этом уголовное дело по факту отправления политика в России так и не заведено.

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