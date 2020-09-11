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№ 99 от 11 сентября 2020Читать номер
Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку после 20 лет работы
Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос об уходе в отставку председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой. Об этом говорится на сайте ВККС.
Заседание, на котором рассмотрят заявление Егоровой, пройдет 22 сентября. Предполагается, что председатель Мосгорсуда прекратит работу 23 октября.
Ранее ВККС рекомендовала на эту должность Михаила Птицына, который уже десять лет возглавляет Южный окружной военный суд. Птицыну 56 лет, он начал работать в судебной системе в 1992 году. В Верховном суде Птицына характеризуют как «квалифицированного судью и грамотного руководителя, обладающего хорошими организаторскими и аналитическими способностями, обеспечивающего надлежащее качество и оперативность отправления правосудия».
Егорова возглавляет суд с 1999 года и переизбиралась на пост три раза. Она решила не выдвигать свою кандидатуру на четвертый срок, по данным «Коммерсанта», из-за разногласий с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым. С конца 2019 года по настоящее время ей по разным поводам вынесли четыре частных определения.
Теги:мосгорсуд
Журналисты Екатеринбурга обратились в полицию и прокуратуру из-за «казаков», искавших геев в центре города
Иван Жилинспецкор
Журналисты изданий Znak.com, 66.ru, E1, It’s my city опубликовали официальное обращение в МВД и прокуратуру, в котором пожаловались на самоуправство «казаков», патрулировавших центр города в поисках ЛГБТ-активистов.
«Некие люди в военной форме решили „патрулировать“ улицы Екатеринбурга и предъявлять претензии жителям и гостям города по поводу их внешнего вида, который „казакам“ кажется „нетрадиционным“. Известно минимум о трех случаях агрессивного поведения „казаков“. Мы считаем, что такие явления недопустимы на улицах современного города, стремящегося к международному статусу и созданию комфортной среды. Это порождает в обществе страх, создает нездоровую атмосферу и наносит вред человеческому капиталу Екатеринбурга», — говорится в заявлении.
Авторы обращения отмечают, что действия неизвестных мужчин нарушают монопольное право государства на применение силы. При этом в обращении отмечается, что Уральское казачье войско, Оренбургское казачье войско и Союз казаков России, по имеющейся информации, отношения к происходящему не имеют.
Поддержавшему «казаков» мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому журналисты указывают, что его слова поддержки фактически «развязывает нарушителям руки».
«Мы осуждаем любые проявления нетерпимости, нетолерантности, агрессии и дискриминации в Екатеринбурге. Наш город должен быть местом, где люди могут выглядеть, вести и проявлять себя как захотят, если это не противоречит нормам закона и не нарушает права других горожан», — говорится в обращении.
Неизвестные в казачьей форме в минувший понедельник, 7 сентября, вышли в центр Екатеринбурга «искать ЛГБТ-активистов». Их активность оказалась связанной с объявленной ЛГБТ-сообществом «неделей гордости», в ходе которой был анонсирован ряд лекций, экскурсий и других культурно-просветительских мероприятий. Ни одного представителя ЛГБТ «казаки» так и не нашли, однако несколько раз приставали к молодым людям с разноцветными волосами и серьгами в ушах.