Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку после 20 лет работы

Журналисты изданий Znak.com, 66.ru, E1, It’s my city опубликовали официальное обращение в МВД и прокуратуру, в котором пожаловались на самоуправство «казаков», патрулировавших центр города в поисках ЛГБТ-активистов.

«Некие люди в военной форме решили „патрулировать“ улицы Екатеринбурга и предъявлять претензии жителям и гостям города по поводу их внешнего вида, который „казакам“ кажется „нетрадиционным“. Известно минимум о трех случаях агрессивного поведения „казаков“. Мы считаем, что такие явления недопустимы на улицах современного города, стремящегося к международному статусу и созданию комфортной среды. Это порождает в обществе страх, создает нездоровую атмосферу и наносит вред человеческому капиталу Екатеринбурга», — говорится в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что действия неизвестных мужчин нарушают монопольное право государства на применение силы. При этом в обращении отмечается, что Уральское казачье войско, Оренбургское казачье войско и Союз казаков России, по имеющейся информации, отношения к происходящему не имеют.

Поддержавшему «казаков» мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому журналисты указывают, что его слова поддержки фактически «развязывает нарушителям руки».

«Мы осуждаем любые проявления нетерпимости, нетолерантности, агрессии и дискриминации в Екатеринбурге. Наш город должен быть местом, где люди могут выглядеть, вести и проявлять себя как захотят, если это не противоречит нормам закона и не нарушает права других горожан», — говорится в обращении.

Неизвестные в казачьей форме в минувший понедельник, 7 сентября, вышли в центр Екатеринбурга «искать ЛГБТ-активистов». Их активность оказалась связанной с объявленной ЛГБТ-сообществом «неделей гордости», в ходе которой был анонсирован ряд лекций, экскурсий и других культурно-просветительских мероприятий. Ни одного представителя ЛГБТ «казаки» так и не нашли, однако несколько раз приставали к молодым людям с разноцветными волосами и серьгами в ушах.