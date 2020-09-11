Во Франции сократили срок самоизоляции при коронавирусе с 14 до 7 дней

Во Франции будет уменьшен срок карантина, то есть «периода, в течение которого существует реальный риск заражения», с 14 до 7 дней — таким образом власти надеются побудить большее число людей к тому, чтобы они соблюдали эту меру. Об этом 11 сентября после заседания Совета безопасности и обороны объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Заседания Совбеза, специально посвященное борьбе с коронавирусом, в Елисейском дворце провел президент Эмманюэль Макрон.

Премьер Кастекс отметил, что 42 департамента страны (из 101) классифицированы как «красные» (то есть признаны неблагоприятными с санитарной точки зрения). Это значит, что префекты этих департаментов могут принимать дополнительные ограничительные меры: запрещать массовые собрания, менять время работы учреждений и развлекательных заведений.

Глава правительства назвал три точки — Марсель, Бордо и Гваделупа — в которых меры нужно принять уже срочно, и призвал к этому местные власти.

Кастекс также объявил о найме на работу в агентства обязательного медстрахования 2000 дополнительных сотрудников. По словам премьера, это делается для того, чтобы эффективнее отслеживать контакты заболевших людей.

Кроме того, в лабораториях будут выделены отдельные часы для тестирования для «самых уязвимых граждан» (пожилых, людей с хроническими заболеваниями).

Премьер заверил, что вирус продолжает распространяться, и в последние недели этот процесс даже ускорился. «Впервые после многих недель мы констатируем заметный рост числа госпитализаций», — сказал глава правительства.

У нас для удержания вируса «нет линии Мажино», нам еще как минимум несколько месяцев предстоит с ним сталкиваться всерьез, заявил Кастекс (хотя, как известно, линия Мажино никого не спасла – прим. ред.).

«В деле противостояния этой эпидемии наша стратегия не меняется: бороться с вирусом, избегая того, чтобы выносить за скобки нашу социальную, культурную, экономическую жизнь […] и нашу способность жить нормально. Да, вирус будет с нами еще несколько месяцев, и мы должны при этом добиваться успехов, не позволяя снова втянуть себя в логику всеобщего карантина», — заявил премьер.

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Заканчивая выступление, премьер призвал всех граждан к «ответственности» и «максимальной осторожности в повседневной жизни».

Накануне Минздрав насчитал почти 10 тысяч новых случаев заражения — самое высокое число после начала эпидемии. При этом с весны, когда страна находилась на карантине, многократно улучшилась ситуация с тестированием: за неделю провели более миллиона тестов (из общей цифры а 6 миллионов, проведенных за полгода), выявив 48500 заболевших.

Также значительно выросло число бессимптомных случаев среди людей до 40 лет, в связи с чем пресса много пишет о «безответственности молодых», устраивающих многолюдные праздничные собрания и не соблюдающих «меры социального дистанцирования».

На это же намекнул и президент Макрон, анонсируя заседание Совбеза: «Мы все учувствуем в борьбе с этим вирусом, благодаря дисциплине […] Мы замечаем, что много заражений происходит в частной жизни. Если мы все будем соблюдать дисциплину, я думаю, что мы справимся с ситуацией».

Президент подчеркнул, что хоть на Совбезе и будут приняты новые ограничительные меры, но власть собирается найти разумный компромисс для того, чтобы эти ограничения как можно меньше навредили экономической и социальной жизни страны: «Мы должны по максимуму ограничить распространение вируса. Но мы должны это делать, позволяя себе продолжать [повседневную] жизнь: учить наших детей, заниматься пациентами с другими болезнями…».

Макрон заявил, что нужно сохранять бдительность, но «не поддаваться панике» и призвал пока «не драматизировать ситуацию». При этом в августе — начале сентября власти более чем 15 тысяч городов Франции (из почти 37 тысяч) уже ввели обязательное ношение масок на улицах.

С начала эпидемии во Франции выявлено почти 354 тысяч случаев COVID-19, 30 813 человек умерли от этой болезни. О том, что от коронавируса во Франции скончались 30 тысяч человек, власти объявили еще 10 июля.

По данным на 10 сентября, число «ковидных» пациентов в отделениях интенсивной терапии составило 615. Минздрав отметил, что число 600 превышено впервые с 30 июня. При этом весной, на пике эпидемии, в реанимациях одновременно находилось более семи тысяч пациентов с коронавирусом.

Научный совет по COVID-19 при правительстве Франции уже неоднократно заявлял о вероятности «второй волны» — сначала предсказывая ее приход уже летом, а позднее — «осенью или зимой».