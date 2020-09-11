Кремль: другие страны не должны диктовать, как расследовать ситуацию с Навальным

Другие страны не должны диктовать России, какие следственные процедуры проводить в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля объяснил, что российские следственные органы до сих пор не завели уголовное дело по факту случившегося с Навальным, так как в данный момент ведется доследственная проверка.

«Наши органы расследуют это происшествие. Нам не хотелось бы и нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие процедуры юридические и когда нам начинать. Мы не можем назвать это уголовным делом на основе анализа германской лаборатории, тем более лаборатории армии ФРГ», — заявил пресс-секретарь президента.

При этом Песков не исключил, что Россия направит в Германии дополнительные запросы по инциденту с оппозиционным политиком.

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Ранее причин расследовать обстоятельства отравления Навального не увидел постпред России при ООН Василий Небензя. Он заявил, что Россия «не получила ничего, что позволило бы соответствующим органам провести свое де-юре расследование».

Исполняющая обязанности зампостпреда США при ООН Черит Норман Шале призвала Россию быть полностью прозрачной в отношении расследования отравления политика и привлечь ответственных к суду, то же самое призвали сделать представители Великобритании и Бельгии. Власти ФРГ ранее заявляли, что передали результаты анализов Навального, в которых нашли следы боевого агента «Новичок», в ОЗХО.