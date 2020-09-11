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№ 99 от 11 сентября 2020

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В России зарегистрировали 5 504 новых случаев заражения коронавирусом

Общество103

103
 

В России выявлено 5 504 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Это максимальный показатель с конца июля — тогда 30 июля было выявлено 5 509 новых случаев COVID-19, 31 июля — 5 482.

Общее число выявленных случаев COVID-19 в России составило 1 051 874.

Больше всего новых заражений за последние сутки зарегистрировано в Москве (698), Санкт-Петербурге (216), Московской области(175), Нижегородской области (161) и Ростовской области (158).

Умерли 102 человека. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов.

Более 28 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев заражения (6 395 603) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 465 863) и Бразилия (4 197 889). Россия — на четвертом месте.

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Теги:
ng, COVID-19, коронавирус
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